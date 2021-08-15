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美食外送興起體重直上升 營養師教你「這樣點」
疫情期間民眾避免外出，宅經濟帶動美食外送興起，民眾的生活習慣開始改變，許多人卻發現，沒事宅在家叫外送，吃完就追劇、睡覺，飲食不均衡、三餐不定時定量，加上活動量少，無形中造成腰間長肉、體重直線上升；新竹馬偕醫院營養師王舒韻針對一日三餐推出防疫菜單搭配，另提醒民眾選購外送美食仍要均衡搭配菜色，宅在家點外送仍可培養自身免疫力，維持良好體態和健康。
王舒韻指出，均衡飲食不只是均衡地攝取六大類食物，還要注意分量分配。其中，六大類食物包括全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類以及油脂與堅果種子類。
衛福部國健署推出的「我的餐盤」可讓人快速地學會分配六大類食物。簡單來說，可以將自己的餐盤或是便當盒一分為二，一半是蔬菜加水果，另一半則由各半的豆魚肉蛋類以及全穀根莖類所組成。
王舒韻表示，民眾若能外送生鮮食材在家烹調是最棒的選擇，若無法自行烹煮，建議參考她推薦的一日三餐防疫菜單搭配。
早餐部分可搭配飯糰不要包油條、無糖豆漿1杯；玉米蛋餅、中杯無糖鮮奶茶；里肌肉蛋吐司不要美奶滋、無糖拿鐵咖啡。
午餐搭配餛飩麵、燙青菜、滷味切盤（豆干、海帶、滷蛋）；蒸餃、涼拌小黃瓜、杏仁漿；健康餐盒、無糖紅茶。
晚餐搭配原味小火鍋、單點蔬菜、無糖綠茶；雞肉飯、燙青菜、味噌湯；白酒蛤蜊義大利麵、生菜沙拉（搭配油醋醬而非凱薩醬，並且用蘸的方式搭配生菜）、汽泡礦泉水。
王舒韻建議，民眾可每周叫一次超市的生鮮外送，補充水果及堅果的攝取量，水果含有人體所需要的膳食纖維和維生素，像是芭樂、柑橘類、奇異果和香蕉等，都是攝取維他命C不錯的選擇；另外，每天攝取1份堅果可補充豐富的營養素、幫助心血管健康，還能增加飽足感、提升免疫力。
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