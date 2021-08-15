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午後強對流發展 吳德榮：周三、周四水氣增多

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周五太平洋高壓逐日雖略有強弱變化，但台灣皆處在其邊緣，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。

周三、周四水氣增多，清晨陸風環流也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率。今天至周五北部、東半部上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬。今天各地高溫約可達35、36度；北部約在24至35度，中部23至35度，南部23至34度，東部24至36度。

吳德榮說，威克島西南方的熱帶系統，美軍聯合颱風警報中心（JTWC）估計的平均風速為35海里／時（輕颱），日本氣象廳為30海里／時，中央氣象局則為23海里／時（12米／秒），雖然都使用相同的強度估計方法，但因無法避免主觀因素，結果還是不同；更嚴重的是不同的強度估計，使用大氣的導引氣流是不同的，其預測路徑也會有差異，是影響路徑預報準確率的原因之一。

他說，大西洋有美國的氣象飛機機隊，負責收集熱帶系統中心及其環境資料，以大幅縮小因定位、強度估計而產生的不確定性，準確預報的條件，遠勝於西北太平洋。

吳德榮說，歐洲系集（ENS）模式，模擬的路徑，大致向西前進，但行經東經145度關島附近，轉向西北西，路徑開始分歧，通過東經130度後，南北分散程度已超過1000公里；最北向日本、最南經過呂宋島，其中也包括台灣。歐洲系集模式模擬，台灣被熱帶系統中心半徑120公里範圍通過，仍在大幅變動中的機率，雖已逐漸提高至10%左右；顯見目前並非討論其對台威脅的時機，仍待觀察。

吳德榮 日本 天氣動態

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