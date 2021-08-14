健保皮膚病就醫指南6／四大在地皮膚病治療特色院所

●林口長庚醫院 鄰近桃園工業區 濕疹是常見職業病

健保統計，109年診斷濕疹件數最多的醫療院所是林口長庚醫院，多達3萬691件，。林口長庚分析與兩個「多」有關，主治醫師人數最多、周邊工業區濕疹患者多，由於濕疹患者多長期監測，林口長庚跨科合作完整，也讓患者願意定期回診。

林口長庚皮膚科主治醫師陳冠伃表示，院內皮膚科醫師多達30多人。另外，桃園地區多工業區，濕疹也是工人常見職業病。協助加工製造的工人，為避免接觸工業物質，手套是必備，許多國人對乳膠手套過敏，容易因此刺激引起濕疹。也有不少在無塵室工作者，需穿上像防疫人員的「兔寶寶裝」，也增加皮膚發炎機率。

陳冠伃表示，濕疹治療除了給予藥物改善，也需要避免皮膚刺激，這些工人沒辦法改變工作內容，即使給予妥善的治療，仍可能反覆發生，須定期追蹤。

臨床上也有不少患者演變成難治型濕疹，這類患者可能會需要使用口服免疫製劑，為了對症下藥，林口長庚可協助檢測基因，協助患者排除不適合藥物。至於同時患有濕疹以及其他疾病的患者，也可能需要生物製劑，林口長庚團隊也協助患者用藥追蹤，避免副作用影響生活品質。

●台中鄭地明皮膚科診所 居家上班上課 久坐也會發生毛囊炎

依健保署統計，台中鄭地明皮膚科診所109年毛囊炎診療件數最多，達1萬4028件。醫師鄭地明表示，診所附近有很多傳統產業和工業區，工作環境辛苦，尤其夏天氣候濕熱，更容易有毛囊炎問題。

鄭地明說，毛囊炎是常見的皮膚疾病問題，任何年紀和性別都可能發生，原因包括細菌或黴菌感染，尤其夏天悶熱氣候更容易有，也有人因體質關係，毛細孔容易阻塞，造成皮膚受傷，產生毛囊炎。

除了勞工朋友在大熱天下工作，特別容易有毛囊炎，鄭地明說，新冠疫情讓許多人居家辦公，學生也在家視訊上學，長時間坐著上班上課，屁股也容易有毛囊炎。另外長途開車的貨車和客車司機，也常遇到相同問題。

毛囊炎治療要先找出發生原因，如果是悶熱環境下工作，盡可能穿排汗通風的衣褲。身體流汗要用濕毛巾擦乾，客運或貨車司機可在駕駛座椅上加鋪涼墊，減少屁股的不適和悶熱。

鄭地明建議，傳產工人如果工作環境無法改善，回家也應讓自己保持涼爽，才可能解緩毛囊炎發生機率。他曾診治毛囊炎的工人，在夏天濕熱工作環境下，老闆不開冷氣，更顯工人的辛苦。

●台北黃禎憲皮膚科診所 治病因還要緩解症狀 增加患者治療信心

據健保署109年統計資料，黃禎憲皮膚科以足癬6118件與股癬3101件治療件數名列第一。該院皮膚科主治醫師黃千耀表示，診所已有30幾年歷史，治療過各式各樣的案例，能正確診斷疾病，掌握精準用藥時機，緩解病狀，大大增加患者的治療信心。

黃千耀表示，絕大多數皮膚病可用肉眼判別，但足癬、股癬有時看起來很像濕疹，難以區分，這時會利用顯微鏡，以確定診斷。但因檢查時間耗時，部分醫療院所沒有時間執行，因此不時出現錯誤診斷、用藥的狀況。近期門診有位患者，半年間至數間診所、醫院就診，皮膚狀況都未改善，後來上門求診才找出真正病因。正確診斷治療後，一周內病況即明顯改善。

「精準用藥不只要治病因，還要能紓解症狀，增加患者願意繼續治療的信心。」黃千耀指出，如果治療時只處理病因，忽略症狀帶給病患的困擾，治療過程會相當煎熬。尤其台灣氣候悶熱潮濕，常讓足癬、股癬病程拖很久，一般足癬需2至3個月，股癬則要1.5月，很多患者覺得搔癢難耐，這時不能只執著在抗黴菌的病因治療，還要及時處理症狀，「看見效果後，患者會更願意遵醫囑，能提升治療品質。」

●彰化二林四季皮膚科診所 黴菌感染 色素脫失 配合洗劑可防復發

南彰化產業以農業與輕工業為主，常處於悶熱環境或從事易流汗的工作，罹患變色糠疹的機率高。109年健保署統計，位在彰化縣的二林四季皮膚科診所診治變色糠疹件數最多，達4377件。

二林四季皮膚科診所院長林源富說，變色糠疹又名汗斑，是一種黴菌感染。這種在皮膚生長的黴菌會讓色素脫失，導致被感染部位呈現紅、白、咖啡等顏色，好發在背部、胸部、頸部等常流汗的地方，通常沒有不適症狀。

變色糠疹不難治療，若按醫囑口服抗黴菌藥並配合外用抗黴菌藥治療2周到4周，黴菌多可清除乾淨，但皮膚色素不均會持續存在，要等到皮膚自然更新，新皮取代舊皮，這些色塊才會逐漸淡化而恢復正常膚色。

他表示，病人若在意色塊影響外觀，目前皮膚科引進新一代的抗黴菌藥，不必每天吃藥，可避免服藥困擾及副作用，還可以再配合抗菌的洗劑清潔皮膚和預發復發。如果特別在意恢復速度，可考慮特殊的308準分子照光機，加速皮膚色素復原。

除了遵照醫矚治療，更重要的是確實改善生活環境，適時吹冷氣保持皮膚乾燥、通風，運動後流汗要盡快擦亁，並維持良好的衛生習慣，才能確保不再復發。 健保署統計，109年治療皮膚疾病前5大院所及各月份皮膚病就醫件數、案近十年因同疾病門診就醫統計。製表／元氣周報 健保署統計，109年109年皮膚疾病件數統計前5大院所。

製表/元氣周報 二林四季皮膚科診所院長林源富說，變色糠疹又名汗斑，是一種黴菌感染。這種在皮膚生長的黴菌會讓色素脫失，導致被感染部位呈現紅、白、咖啡等顏色，好發在背部、胸部、頸部等常流汗的地方，通常沒有不適症狀。