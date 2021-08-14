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健保皮膚病就醫指南5／不想長汗斑 流汗馬上擦乾

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
汗斑感染因皮屑芽孢菌引起，好發在前胸、後背。圖／台北市黃禎憲皮膚科診所提供
汗斑感染因皮屑芽孢菌引起，好發在前胸、後背。圖／台北市黃禎憲皮膚科診所提供

●汗斑  流汗後第一時間擦去汗水，才能預防汗斑發生

夏天潮濕悶熱的環境，是很多皮膚疾病的溫床，「汗斑」更是好發於喜愛運動、容易出汗者。一名20幾歲男大生，背部出現許多紅色斑塊，至皮膚科診所就醫後，經醫師診斷為汗斑，開立口服治療藥物後，一周內即痊癒。台北長庚診所副院長胡倩婷提醒，預防汗斑復發，需保持環境乾燥涼爽，並於流汗後第一時間擦去汗水。

汗斑是皮膚感染皮屑芽孢菌引起，好發在前胸、後背及上手臂的位置，會出現一塊塊脫屑的斑塊並且會讓皮膚變紅、變褐色，甚至變白，因此又被稱為「變色糠疹」。

胡倩婷指出，治療汗斑通常會塗抹外用藥膏，但患病位置若在背部，患者難以塗抹藥膏，這時會使用口服抗黴菌藥物治療，如itraconazole。

●痱子  小朋友、長輩最常見，夏天別給孩子穿太多衣服。

當天氣悶熱，排汗遇到阻礙，使汗水在皮膚累積，導致汗腺發炎，會形成熱汗疹，俗稱痱子。若皮膚上有細菌，會使汗疹變紅、搔癢的症狀愈趨強烈。

台北市黃禎憲皮膚科診所主治醫師黃千耀指出，汗疹主要發生在衣服蓋住的地方，如前胸、後背。小朋友、活動力不佳、臥床長輩等自我照顧能力較差者，是好發族群。

「一般人熱了會主動穿脫衣物，但小朋友通常不會，汗水悶住就很容易長痱子。」黃千耀說，許多民眾平時總怕小朋友、長輩著涼，常常幫忙蓋被子，沒考量到被照顧者不懂得調節自身狀況，因而導致體溫升高、流汗，產生痱子。小朋友活動量大，黃千耀建議夏日不要讓小孩穿太多衣物，以免流汗過多悶住，更容易長痱子。

胡倩婷表示，痱子基本上會自行消失，不必過於擔憂，出現早期病灶時，可擦痱子粉；若覺搔癢難耐，也可塗抹類固醇藥膏止癢；但若出現化膿的症狀，恐是細菌感染或嚴重發炎，應立即就醫。

預防痱子發生，應避免暴露在悶熱潮濕的環境，不要穿太多衣服，選擇吸汗、通風的布料。洗完澡，擦乾身體，在穿衣前可以擦點含玉米粉成分的爽身粉，保持皮膚乾爽。另外，有人會因發燒而大量流汗，長出痱子，建議發燒時，用濕紗布手帕輕拍皮膚，有助退燒與吸汗。

●足蹠蠹蝕症   鞋襪要常換，撒痱子粉無利於鞋子保持乾爽。

足部長期處於悶熱的鞋襪中，導致細菌增生，感染到皮膚角質層，是謂足蹠蠹蝕症。與香港腳不同的是，足蹠蠹蝕症可在腳底發現無數蛀蝕的小孔，主要分部在足底承受重力的部位，如腳掌前端、腳跟和接觸地面的趾頭處。

黃千耀表示，由於足蹠蠹蝕症通常沒有特別症狀，頂多有輕微騷癢感、伴隨難聞氣味，許多病患都是在家人強烈要求下，才就醫治療。

治療部分，以外用抗生素藥膏為主，若外用治療效果不佳，可使用口服藥物輔助治療，原則上一至二周即能改善。

由於好發族群多是腳底容易流汗、長時間穿鞋者，黃千耀說，足部長期處在悶熱潮濕環境是患病主因，若想有效預防足蹠蠹蝕症的發生，需保持足部乾爽。盡量避免長時間穿鞋襪、選擇透氣性較佳的鞋子及吸汗力強的棉襪，或多帶一雙襪子替換；容易流腳汗者，可以帶毛巾將腳擦乾；鞋子盡量輪流穿，讓每雙鞋子都有時間通風、保持乾爽；返家盡量穿拖鞋。

常有民眾於鞋內撒「痱子粉」，企圖讓鞋內保持乾爽，但黃千耀提醒，痱子粉僅是幫助吸附濕氣，濕氣仍留在鞋內，並不能使鞋內與足部保持乾爽。

汗斑預防小貼士，第一時間擦乾汗水非常重要 。</p><!--17--><p> </p><p> 製表/元氣周報
汗斑預防小貼士，第一時間擦乾汗水非常重要 。

製表/元氣周報

治療汗斑通常會塗抹外用藥膏，但患病位置若在背部，難以塗抹藥膏，這時會使用口服抗黴菌藥物治療。圖/123RF
治療汗斑通常會塗抹外用藥膏，但患病位置若在背部，難以塗抹藥膏，這時會使用口服抗黴菌藥物治療。圖/123RF
痱子是排汗遇阻礙，汗水在皮膚累積導致汗腺發炎。</p><!--20--><p> </p><p> 圖／台北市黃禎憲皮膚科診所提供
痱子是排汗遇阻礙，汗水在皮膚累積導致汗腺發炎。

圖／台北市黃禎憲皮膚科診所提供

足蹠蠹蝕症患者的腳底出現蛀蝕小孔，伴隨惡臭。圖／台北市黃禎憲皮膚科診所提供
足蹠蠹蝕症患者的腳底出現蛀蝕小孔，伴隨惡臭。圖／台北市黃禎憲皮膚科診所提供

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