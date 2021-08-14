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健保皮膚病就醫指南3／濕疹病灶在皮膚 改善卻靠睡眠

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
毛囊炎多半好發於前胸、後背、屁股等部位。圖/123RF
毛囊炎多半好發於前胸、後背、屁股等部位。圖/123RF

濕疹、毛囊炎為國民最常見皮膚疾病。書田診所皮膚科醫師鄭惠文指出，皮膚問題除了外在因素，也會因個人體質等內在因素影響，若出現紅腫、搔癢症狀，除了就醫針對症狀治療外，改變作息、維持良好生活習慣也很重要，「內外夾攻」方能免於疾病纏身。

排名皮膚疾病首位的濕疹，屬於發炎性疾病，鄭惠文表示，只要皮膚發炎，皆可稱為濕疹，當中包含脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎、接觸性皮膚炎、汗皰疹等。

濕疹分為急性期、亞急性期及慢性期，若出現皮膚乾燥是「警訊」，等到紅癢、脫皮等徵兆時，代表「皮膚生病了」。引發濕疹原因，除了內在體質、抵抗力不足，外在風險因子也不容小覷，包括過度曝曬、空汙塵蟎、蚊蟲叮咬、溫度變化大等，刺激皮膚都可能引發濕疹。

慢性濕疹症狀是脫皮、增厚，藥物只能治標，容易復發。

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅指出，別光看「濕疹」二字，就認為症狀是「濕的」，有些急性濕疹會流湯、滲水，不過有些慢性濕疹症狀則是脫皮、增厚，且該部位乾燥。濕疹引發搔癢不適，若病患按捺不住「狂抓」，可能會破皮流血，導致感染風險。

唐豪悅表示，濕疹很難根治，有時治好了，卻又因為壓力大、睡眠品質不好、天氣不穩定等再度發作，且台灣過敏原很多，塵蟎、潮濕環境等，都有可能再復發。

鄭惠文認為，民眾罹患濕疹，常會落入「癢抓循環」，要消「炎」得想辦法「滅火」，常使用外用類固醇、口服抗組織胺，若太嚴重會給予口服類固醇藥物；止癢則以外用類固醇、抗組織胺藥物為主，民眾也可用蘆薈凝膠、甘草萃取物來做居家保養，輔助止癢。

毛囊炎位居皮膚疾病第二名，也是民眾常見皮膚疾病。鄭惠文表示，毛囊炎顧名思義就是毛囊發炎，常見有細菌性毛囊炎、黴菌性毛囊炎。

在台灣夏季潮濕炎熱，衣物濕悶、戴安全帽悶熱、腹股溝流汗等，都可能刺激毛囊孳生細菌。唐豪悅表示，毛囊炎多半好發於前胸、後背、屁股等部位，若常吃炸物、高糖分甜食或熬夜、個人清潔習慣不佳，恐讓症狀更嚴重。

由於毛囊炎常被誤認為青春痘，唐豪悅表示，有些年輕人出現輕微症狀，不見得會立刻就醫，可能會先購買市面上抗痘產品使用，但他提醒，若超過三周以上症狀仍未好轉，建議及早就醫治療，避免情況惡化。

鄭惠文表示，細菌性毛囊炎會以抗生素治療，至於黴菌性毛囊炎則以抗黴菌藥物為主。應避免穿過於緊身的衣物，改穿排汗較佳的材質，並減少久坐時間，或調節溫度、減少出汗。

「症狀會好，但病不會斷根。」鄭惠文表示，皮膚是人體最外層屏障，耐受性相對高，有時內在抵抗力不夠，外在刺激就引起皮膚發炎，但病人常不自覺，總認為是醫師沒治好，頻頻換醫師。

她曾收治一名脂漏性皮膚炎的病人，換了好多位醫師，總認為醫師沒把他治好，濕疹才會反覆發作。但其實每位醫師開的藥皆有改善，卻因病人未長期治療，生活習慣養成易生病體質，出現惡性循環。

鄭惠文認為，有些病人因為內在體質，的確容易引發疾病，但不要因此氣餒，除了就醫治療外，內外可同步調理，透過好的生活習慣增強抵抗力，養成正向行為回饋，也可以預防疾病再生。

濕疹</p><!--14--><p> 有些慢性濕疹症狀是脫皮、增厚，且該部位乾燥。圖/123RF
濕疹

有些慢性濕疹症狀是脫皮、增厚，且該部位乾燥。圖/123RF

皮膚病除了就醫治療外，內外可同步調理，透過好的生活習慣增強抵抗力。圖/123RF
皮膚病除了就醫治療外，內外可同步調理，透過好的生活習慣增強抵抗力。圖/123RF
濕疹很難根治，有時治好了，卻又因為壓力大、睡眠品質不好、天氣不穩定等再度發作。圖/123RF
濕疹很難根治，有時治好了，卻又因為壓力大、睡眠品質不好、天氣不穩定等再度發作。圖/123RF

醫師 類固醇

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