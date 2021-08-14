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健保皮膚病就醫指南1／去年就診件數逾320萬 濕疹居冠

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
109全台109年有超過152萬民眾受濕疹所擾，更有逾320萬就診件數，居皮膚病之冠。 製表/元氣周報
109全台109年有超過152萬民眾受濕疹所擾，更有逾320萬就診件數，居皮膚病之冠。 製表/元氣周報

台灣夏日高溫難耐，濕度高、流汗未擦，加上防疫戴口罩悶住臉，更容易引發皮膚症狀。根據健保署統計，去年濕疹、熱汗疹、毛囊炎等就診人數並未受到疫情影響，不減反增。「聰明就醫×健保大數據」帶您了解國人皮膚問題就醫狀況，作為求診參考。

全台109年有超過152萬民眾受濕疹所擾，更有逾320萬就診件數，居皮膚病之冠。女性多於男性，推測與先天免疫相關，且夏季穿戴胸罩透氣性不足，易發生濕疹。毛囊炎和足癬患者人數則分居第二、三名。

濕疹是各種發炎性皮膚疾病統稱，健保署大數據統計，全台109年有超過152萬民眾受濕疹所擾，更有逾320萬就診件數，居皮膚病之冠。

以年齡層來看，患者分布平均；以性別來看，女性比起男性罹患濕疹機率高出一些。衛福部健保署長李伯璋推測，女性先天的免疫力狀況可能較男性差，且夏季穿戴胸罩透氣性不足，又熱又悶加上流汗就會起疹子。

毛囊炎患者居次，109年年超過50萬人、99萬件就診人次。毛囊炎成因多半與「不透氣」有關，舉凡夏日大量流汗浸濕衣服，皮膚長期處在潮濕悶熱狀態，或是冬日穿著厚重衣服導致通風不佳，都可能刺激毛囊出現發炎反應。數據顯示，毛囊炎夏日好發，且男多於女。李伯璋說，近年氣候異常，天氣愈來愈熱，許多皮膚病跟溫度有關，尤其衣物排汗不佳佔很大的因素。

排名第三的是由黴菌感染的「癬」，癬因生成位置不同而有相異的病名。發生在身體部位稱做體癬；發生在鼠蹊部、胯下與股溝稱之為股癬；而常見的足癬，就是俗稱的香港腳。109年總計有逾51萬人感染癬類皮膚疾病，更有百萬就診人次。

另從近10年（99至108年）民眾因同一種疾病赴門診就醫的統計，可以發現濕疹在這10年間，每名患者平均就診25.9次，短短1年內就得回診快3次；股癬、體癬10年間，分別以平均就診20.4、18.4次緊追在後，每年每名患者需找上醫師約兩次。

惱人的皮膚問題同樣反映在健保花費，光是濕疹去年就耗費約152億健保點數，毛囊炎、足癬的健保花費分別是55億及20億點。事實上，民眾到皮膚科看診，費用並不多，中央是否考慮小病健保不予給付？健保署長李伯璋說，皮膚相關疾病對多數人而言雖不是大病，但「不舒服也是病」，健保也需要協助醫治好。

李伯璋也是皮膚病的「苦主」，同時身受兩種疾病所擾。他分享，自己在多年有惱人的香港腳（足癬），那陣子腳受黴菌感染，皮膚不斷地龜裂，讓他直呼「真的很痛」。現在足癬已經痊癒的他，呼籲民眾有相關症狀需請益皮膚科醫師，勿擅自使用偏方。

另外，膚況會反映身心狀況。李伯璋說，皮膚是人體的表徵，常受壓力影響。李伯璋將額頭的頭髮往上撥，只見頭皮下緣有些許紅塊，他說，工作壓力會誘發原因不明的免疫性皮膚炎，這種狀況在他接任署長前期更是嚴重，即便吃藥、塗抹藥品都無法根治，最重要的關鍵還是在調適壓力，才會改善發炎狀況。

李伯璋補充，我國常見的皮膚用藥無非俗稱「美國仙丹」的類固醇與抗組織胺，這些藥治療病症通常「治標不治本」，像是工作所引發的免疫性皮膚炎，需要控制情緒、紓解壓力，再依據嚴重程度調整藥性強弱。

健保 患者

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