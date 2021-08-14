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邊坡滑落中斷行駛！ 台鐵集集=車埕估8月20日復駛

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵集集=車埕估8月20日復駛。圖／台鐵提供
台鐵集集=車埕估8月20日復駛。圖／台鐵提供

今天凌晨受台16線公路旁邊坡發生大範圍坍滑影響，台鐵集集=車埕站間中斷行駛。台鐵說，預估20日才恢復使。

台鐵說，集集線2、3號隧道間維修通道(K23+750處)遭土石入侵，覆蓋軌道長度約5公尺，集集線列車僅行駛至集集站，集集=車埕間停駛。

台鐵說，經台鐵會同台灣世曦工程顧問公司及恆康工程顧問公司大地、土木專業技師現場勘查，結構體無明顯受損，惟受公路側坍滑土石重量擠壓，導致2號隧道滲水有細微裂縫。

台鐵說，考量隧道外側上方邊坡坍滑範圍大且地質鬆軟，為避免土石持續滑落，確保隧道內搶修復軌作業安全，決定先將2、 3號隧道外側土石清運（概估約1000立方公尺）、整坡，減輕隧道結構負載。

同時於維修通道口打設鋼板樁，防止土石持續進入隧道，再進行隧道內土石清運、剝落襯砌清理、軌道復原、安全檢查等工作，確認安全無虞後通車營運。

台鐵說，考量近日午後常有強降雨恐增加搶修困難，預計8月20日可恢復路線通車。

台鐵說，搶修期間集集線列車仍可行駛二水=集集站，集集=車埕間則停駛，並協調地區客運公司加開班次，請旅客多加利用，造成不便，台鐵局深致歉忱。

台鐵 集集

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