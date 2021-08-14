過敏性鼻炎好尷尬 這個症狀容易讓人誤會新冠確診

近日天氣時晴時雨，加上夏天戶外炎熱和室內空調的溫差，稍不注意，過敏性鼻炎就容易發作，而且流鼻水又與新冠肺炎症狀類似，難免引起旁人側目，十分尷尬。臺北榮民總醫院桃園分院建議，過敏性鼻炎除了靠藥物控制，若能從生活習慣或環境下手，狀況能獲得更佳的改善。

北榮桃園分院院長盧星華表示，過敏性鼻炎雖不是很嚴重的疾病，但會影響病人的社交活動、學習成果和工作效率，不可忽視。目前，常見的藥物治療有口服抗組織胺、去充血劑、具抗組織胺及類固醇成分的鼻噴劑，然而「避免過敏原」才是改善過敏性鼻炎的根本。

桃園分院小兒科主任顏俊宇表示，除溫度變化，台灣氣候潮濕，適合塵蟎生長，家中床單被套、冷氣濾網和書櫃家具都有它的蹤影。另外，汽機車廢氣、工廠廢煙的懸浮微粒和化學物質（例如氮氧化物、硫氧化物等）也會刺激呼吸道過敏，因此空汙嚴重時要減少戶外活動，外出也要戴口罩，居家環境也要定期打掃整理。

盧星華提醒，避免過敏原才是改善過敏性鼻炎的根本，例如用熱水清洗床單、使用有高效濾網（HEPA）的空氣清淨機、減少使用窗簾和地毯，可以降低症狀發作的嚴重度及頻率，只是單用一種方法或許可以減少環境中過敏原的量，但對於症狀改善可能沒有明顯幫助，最好能多管齊下。

顏俊宇也說，病發時，除了靠藥物控制，每天用吸1到2次生理食鹽水蒸汽，保持呼吸道黏膜濕潤，也能有效緩解症狀。另外，健康均衡飲食，避免高糖高油，以及適度運動和規律生活都有助於提升免疫力，避免鼻炎找上身。