豪雨農損逾5.7億 農委會：若申請虛報 不予救助

中南部連日豪雨釀災，根據農委會統計，截至今天下午5點，全台農業產物及民間設施估計損失累計5億7679萬元，其中農產損失達4億5893萬元，主要受損作物為木瓜，其次為番石榴、落花生、紅龍果及龍眼等。此外，針對有不實消息傳出，農民只要申請救助，就可免勘查直接領救助金，農委會澄清，損失率20%以上才可領現金救助，如有虛報，除不予救助外，下次發生災害時也不予救助。

據農委會統計，截至今天下午５點，農業產物及民間設施估計損失計5億7679萬元。受損縣市以嘉義縣損失最慘重，損失1億2532萬元(占22%)，其次則分別為高雄市損失1億646萬元、南投縣損失1億599萬元、屏東縣損失6535萬元、雲林縣損失5418萬元、彰化縣損失4603萬元、台南市損失4241萬元。

農產部分，估計損失金額4億5893萬元，農作物被害面積8549公頃，受損作物主要為木瓜，損失金額9223萬元，其次為番石榴、落花生、紅龍果及龍眼等。

此外，對於近日有不實消息傳出，農民只要有申請農業天然災害救助就可以免勘查直接領到救助金，農委會澄清，農民申請救助應達損失率20%以上才可領取現金救助，如有虛報，除不予救助外，下次發生災害時也不予救助。

農委會進一步強調，就免勘查損失率20%以上的品項，得於救助系統內比對過去歷史資料，包括產銷履歷、過去5年農業天然災害救助、過去3年對地綠色環境給付計畫等有案者，其客觀條件可認定有耕作事實者，即認定給予救助；若不具歷史資料者，仍應勘查認定耕作事實，此次簡化作業並採抽樣20%以上辦理認定。若未列入免現勘損失率20%的品項，仍應依既有農業天然災害救助作業程序辦理實地勘查。