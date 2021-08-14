菜價創新高 農糧署：8月底前恢復正常供應

受連日豪雨衝擊，全台農損已逾5.6億元，菜價也屢創新高。農糧署今指出，今日台北果菜市場蔬菜交易量1050公噸，較昨日增加115公噸，增幅12.3%；平均每公斤交易價格52.7元，較上漲2.7元，漲幅5.4%，價格創今年新高；農糧署說，本周中南部地區天氣轉晴，農民陸續復耕，預估8月底前可逐漸採收、恢復供應。

根據統計，台北果菜市場蔬菜今日交易量為1050公噸，較昨日935公噸，增加115公噸，增幅12.3%；平均每公斤交易價格52.7元，較昨日50元，上漲2.7元，漲幅5.4%，農糧署解釋，因逢週休交易，消費需求轉強，菜價因而上漲。

農糧署指出，本次豪雨影響中南部蔬菜產區，以短期葉菜及瓜果類蔬菜受損最嚴重，約3到4成，但隨著本周彰化、雲林及嘉義等中南部主要蔬菜產區天氣轉晴，農民已陸續復耕，待後續天候穩定，預計8月底前就可逐漸採收恢復供應。

農糧署說，為穩定蔬菜價格，近日已輔導農民團體釋出冷藏蔬菜，滿足市場需求；並從10日起輔導農民團體增加甘藍、結球白菜及洋蔥、胡蘿蔔、馬鈴薯等根莖類蔬菜充裕供應至全聯、大潤發、大買家、家樂福及愛買等量販超市，便利消費者選購，農糧署也將持續掌握價量變化，穩定市場供需。