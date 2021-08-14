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高鐵苗栗台中段估22日才恢復雙向通車 交通部曝4點難處

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵苗栗通霄路段受大雨影響，7日上午發生邊坡滑動，迄今仍單線雙向通車。本報資料照片
台灣高鐵苗栗通霄路段受大雨影響，7日上午發生邊坡滑動，迄今仍單線雙向通車。本報資料照片

連日豪、大雨不斷，衝擊交通，今天凌晨台16線有大範圍邊坡崩塌，連帶中斷台鐵集集站至車埕站路線，預計明天上午8時搶通。至於7日上午，同樣因為邊坡落石滑落一度導致停駛的高鐵苗栗到台中段，目前仍是單線雙向行駛。交通部說，預計22日才會恢復雙向通車。

交通部長王國材在8日視察高鐵苗栗路段TK126.1處邊坡土石入侵路權範圍時，曾喊出經再花5天趕工，就可以恢復雙線通車。實際上，該路段搶修困難度比想像還高，行政院前天也說，預計22日搶修完畢恢復正常通車。

交通部今天說，該路段比預期晚搶通的主要原因有四個。一是當地地下水位高，邊坡下層第一階地質鬆軟，承重不足；二是邊坡第二階的格梁已坍塌至軌道邊，拆剪運出需重機械。

第三是，該類重機械需闢建便道至坡腳，且軌邊施工因顧及電車線安全，影響工率；第四則為邊坡便道闢建需增打一排鋼軌樁，亦造成工程量增加；其他如坡頂農路、電塔之穩固維持等，皆影響原規畫作業期程。

高鐵 重機

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