影／合歡山爆旅遊潮 開車、騎單車、登山客絡繹不絕

就是要出遊！國內疫情調降，南投縣天氣晴朗，合歡山今天迎來旅遊潮，合歡山公路車流不斷，除了開車族外，重機車隊、單車族和登山客也全出籠，武嶺、昆陽、合歡山服務中心、小風口停車場爆滿。仁愛警分局員警邊疏導並加強違停取締，報復性旅遊潮讓員警直說吃不消。

合歡山公路迎來許久不見的車潮，從清境農場、高空觀景步道，到鳶峰觀星平台、昆陽、武嶺、松雪樓，都可看到民眾攜家帶眷出遊，也有自行車友踩著踏板一路騎上武嶺，合歡主峰、東峰、尖峰、石門山等登山路線，山友絡繹不絕，相當熱鬧。

「好美的山景、好乾淨的空氣，今天上合歡山就是最佳選擇！」來自台中的陳先生說，今天清晨從公路總局即時影像看到合歡山沒有下雨，一早開車帶著女友直上合歡山，呼吸到新鮮冰涼空氣，感受雲霧縹緲，讓身心都舒暢。

太管處因應防疫警戒第二級，合歡山區停車場降載50％，服務中心停車場雖然停滿，仍有車輛湧入，還有遊客將車停在車道就離開欣賞美景，導致停車場車輛回堵到公路，員警一邊疏導後方車輛離開，一邊加強違停車輛驅離，才逐漸恢復順暢。

太管處說，疫情降級後到合歡遊客增加，但合歡山公路蜿蜒狹窄，容易壅塞回堵，已請公路總局加強公路資訊看板，即時公告合歡山停車狀況，呼籲遊客注意資訊看板即時訊息，停車場已經停滿就不要繼續上山，避免塞車敗興而歸。