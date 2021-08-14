國際慰安婦日 婦援會籲成立國家級性別人權館

今是國際慰安婦紀念日，婦女救援基金會舉辦「超越時空的傷痛 不被遺忘的真相」記者會，要求政府將「慰安婦」軍事性奴隸事件納入台灣史，並收錄教科書，同時成立國家級的性別人權館；此外，首座慰安婦博物館「阿嬤家-和平與女性人權館」自去年11月熄燈，新館址今也首度亮相，預計9月底試營運。

受疫情限制，今年的國際慰安婦紀念日活動採記者會形式，婦援會今提3大訴求，包括「慰安婦」軍事性奴隸事件是台灣史一部分，應收錄到教材與書籍、「慰安婦」是人權與性別暴力議題，應推廣國高中及社區，同時呼籲政府正視女性人權，成立國家級性別人權館，讓推動女性人權不再只是口號。

婦援會執行長杜瑛秋表示，1991年，韓國的金學順女士挺身揭露，成為全世界第一位公開承認「慰安婦」身分的受害者，更帶動其它女性勇敢站出來，台灣緊接著在1992年展開訪查，最後總共有59位台灣慰安婦受害者與婦援會聯繫。

杜瑛秋說，這些慰安婦阿嬤日漸凋零，目前僅存1位阿嬤，身體狀況不錯，日前也已經接種第一劑新冠疫苗，婦援會也會持續向日本抗議，並將慰安婦議題帶出博物館，結合性別平權等當代議題，走入台灣更多地區。

除持續走入校園宣導，婦援會也將阿嬤家珍貴史料製成「慰安婦迷你策展教具箱」，今在記者會上首度開箱，後續將透過種子師資培訓，將慰安婦歷史與性別與人權議題帶到不同年齡層學生族群眼前。

立委范雲表示，美國加州教育局已將慰安婦議題納入中學生課綱，教師手冊上更寫著「檢視過去歷史，才能避免未來悲劇」，如果連美國的中學生都必須了解發生在亞洲的慰安婦事件，難道台灣學生不需要了解這段台灣人集體被侵害的歷史嗎？

前立委、律師尤美女則指出，過去日本政府曾透過民間單位賠償阿嬤，但阿嬤們堅持不領，一定要日本政府公開道歉，阿嬤的勇氣與堅持，就是一個培力(empower)的過程，展現人的尊嚴不可侮辱。