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搬貨男胯下腫如2顆柳丁苦呀！微創手術後擺脫20年宿疾

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
吳姓貨運物流業者（左）經向醫師蔡金宏（右）求診，接受微創修補手術，終於擺脫20年宿疾，開心復工。圖／衛福部台中醫院提供
吳姓貨運物流業者（左）經向醫師蔡金宏（右）求診，接受微創修補手術，終於擺脫20年宿疾，開心復工。圖／衛福部台中醫院提供

59歲吳姓貨運物流業者因工作關係長年搬貨，疝氣問題困擾他近20年，動了3次手術仍不斷復發，雙側股溝腫如柳丁，嚴重影響工作與生活，也對開刀治療怕到了，直到今年6月向衛福部台中醫院消化外科暨微創疝氣治療中心主任蔡金宏求診，接受微創修補手術，術後恢復良好，開心復工。

吳姓業者表示，疝氣問題困擾他20年，工作搬重物時常讓他下腹疼痛，尤其腹股溝突起兩顆肉球更是痛苦難耐，舉凡咳嗽、彎腰、用力，疝氣都會出現，影響生活。他已動3次手術卻又復發怕到了，還好朋友推薦向蔡金宏求診，術後隔天出院，約休養二周就回到工作崗位上，很開心終於擺脫20年的宿疾。

蔡金宏為現任台灣疝氣醫學會理事長，他呼籲，疝氣復發者不要忌諱就醫，根據國際期刊的研究顯示，傳統手術後復發性疝氣用腹腔鏡修補可降低復發。疝氣復發治療的最佳時機就是早期發現、早期手術。疝氣好發男性年長者、長期咳嗽、肥胖者，若忽視不治療，恐導致缺血性壞死及併發症命危。預防重點包含戒菸、多吃高纖食物、控制體重，提重物時施力要正確；

蔡金宏說，吳姓患者曾在外院動三次傳統疝氣手術，雙側腹股溝都留下10公分手術疤痕，舊有的疝氣缺損縫合處旁的肌肉有薄弱的現象，導致腹腔的壓力把腹腔的腸子和內臟擠壓出去，讓疝氣再度復發，就診時，雙側復股溝有如柳丁般約直徑6公分疝氣。

蔡金宏指出，吳姓患者透過微創疝氣修補手術，在肚皮上劃3個小傷口，將疝氣囊分離後，腹腔鏡置入人工網膜完整補強腹壁，減少縫補處張力，具傷口小、疼痛少、復原快特性，疝氣復發率趨近零。

蔡金宏說明，台中醫院微創疝氣治療中心成立20年，治療3000名疝氣患者中有600人為動傳統手術後復發來就診，這600人目前都沒有復發，治療成效良好。

吳姓貨運物流業者（右）經向醫師蔡金宏（左）求診，接受微創修補手術，終於擺脫20年宿疾，開心復工。圖／衛福部台中醫院提供
吳姓貨運物流業者（右）經向醫師蔡金宏（左）求診，接受微創修補手術，終於擺脫20年宿疾，開心復工。圖／衛福部台中醫院提供

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