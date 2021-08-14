聽新聞
test
0:00 / 0:00
悶熱夏季貓癬找上門 狗、兔、倉鼠和人類都會被傳染
悶熱夏季來臨，寵物身上容易出現皮膚病，近日新北市動保處八里動物之家動保員，發現入所小貓身上出現一圈一圈錢幣狀脫毛，經獸醫師檢查後發現是貓癬。新北市政府動保處表示，貓癬是一種傳染力極強的皮膚病，其他動物如狗、兔子、倉鼠跟人類也都會被傳染，呼籲飼主須注意環境通風、避免潮濕，碰觸動物前、後應洗手。
動保處今天說，近日接獲民眾表示，家貓不出門仍患有貓癬很困擾，貓癬大部分是經由接觸感染，通常接觸到已感染動物或是存在於環境中犬小芽孢菌所傳染，在環境中犬小芽孢菌最長可存活達18個月，因此很難完全避免貓咪接觸到環境中的黴菌。
有些貓身上帶有黴菌孢子但不會發病，當免疫力降低、抵抗力下降，或是環境過於潮濕讓皮膚保護屏障變弱時，就容易感染，這也是為什麼很多貓在家不出門又沒外來貓的情況下也會得到貓癬。另外，患有腎上腺皮質部功能亢進症、糖尿病、貓白血病、貓愛滋病及癌症，也容易患有貓癬。
獸醫提醒，當貓臉部與耳朵周圍、四肢趾爪和軀幹等部位出現脫毛區域呈現不規則圓形，這些就是典型感染貓癬症狀，毛色會變得粗糙，毛根變脆弱，容易一拔就脫落者易折斷，有時混著過敏性紅疹，伴隨著鱗屑和結疤甚至繼發細菌感染。
動保處表示，貓癬最常發生在幼貓，其次為體況較差的成貓，目前治療除了口服及外用藥之外，也須維持環境通風、整潔，消毒貓咪接觸過或使用過的用具，避免交叉或反覆感染，當貓患上貓癬後，除藥物外，很重要一點是補充營養，可以給予動物用維生素B群、omega-3脂肪酸、必需胺基酸離胺酸等等。即使貓癬好了以後平常也可以繼續補充，維持貓咪健康身體，幫助預防疾病復發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言