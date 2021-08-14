悶熱夏季貓癬找上門 狗、兔、倉鼠和人類都會被傳染

悶熱夏季來臨，寵物身上容易出現皮膚病，近日新北市動保處八里動物之家動保員，發現入所小貓身上出現一圈一圈錢幣狀脫毛，經獸醫師檢查後發現是貓癬。新北市政府動保處表示，貓癬是一種傳染力極強的皮膚病，其他動物如狗、兔子、倉鼠跟人類也都會被傳染，呼籲飼主須注意環境通風、避免潮濕，碰觸動物前、後應洗手。

動保處今天說，近日接獲民眾表示，家貓不出門仍患有貓癬很困擾，貓癬大部分是經由接觸感染，通常接觸到已感染動物或是存在於環境中犬小芽孢菌所傳染，在環境中犬小芽孢菌最長可存活達18個月，因此很難完全避免貓咪接觸到環境中的黴菌。

有些貓身上帶有黴菌孢子但不會發病，當免疫力降低、抵抗力下降，或是環境過於潮濕讓皮膚保護屏障變弱時，就容易感染，這也是為什麼很多貓在家不出門又沒外來貓的情況下也會得到貓癬。另外，患有腎上腺皮質部功能亢進症、糖尿病、貓白血病、貓愛滋病及癌症，也容易患有貓癬。

獸醫提醒，當貓臉部與耳朵周圍、四肢趾爪和軀幹等部位出現脫毛區域呈現不規則圓形，這些就是典型感染貓癬症狀，毛色會變得粗糙，毛根變脆弱，容易一拔就脫落者易折斷，有時混著過敏性紅疹，伴隨著鱗屑和結疤甚至繼發細菌感染。