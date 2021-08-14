黃金博館參與式預算5案出線 宗教慶典文史形象牆具特色

新北市立黃金博物館參與式預算提案投票，12、13日在水湳洞及金瓜石社區共計3處場所舉辦提案說明及投票。經投票5案出線，將由黃博館及社區合作執行，為發揚礦山文化共同努力。這次參與式投票社區提案精采多元，包括「地方宗教慶典」、「手工藝編織課程」、「環境教育小旅行」及「文史形象牆」等不同特色。

黃金博物館館長謝文祥今天表示，今年共有5件社區提案參與投票，共有324人參與投票、5案通過，各提案以多元創意方式推廣在地礦山文化，展現居民對在地事務的關懷與期待。黃金博物館自105年起推動參與式預算，經過6年累積，獲得金瓜石及水湳洞社區居民熱情響應，居民藉由提案計畫參與公共事務、活絡在地，為保存礦山文化盡一份心力。

參與式投票社區提案精采多元，包括「地方宗教慶典」、「手工藝編織課程」、「環境教育小旅行」及「文史形象牆」等不同特色。

經通過的5案分別為濂新里長黃瑞聰提出「威遠廟國聖公聖誕文化傳承活動」，規劃在農曆7月14日(國曆8月21日)國聖公聖誕，舉辦傳統文化慶典，吸引外出打拼的濂新里子弟重視故鄉傳統；濂洞里長陳美杏提出「濂洞里第三屆土地公黃金賜福人計畫」，希望藉由宗教祈福活動，綿延礦工與土地公的深厚情感。