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中秋連假台鐵加開126班次 8月20日凌晨零時開放訂票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
因應中秋疏運旅客需要，台鐵宣布自9月17日起至9月22日，全線加開各級列車總計126班次。本報資料照片
因應中秋疏運旅客需要，台鐵宣布自9月17日起至9月22日，全線加開各級列車總計126班次。本報資料照片

因應中秋疏運旅客需要，台鐵宣布自9月17日（周五）起至9月22日（周三）共計六天，全線加開各級列車總計126班次。其中包含東部地區9月18日至21日加開樹林－花蓮復興號八班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價及9月17日、9月20日連假離峰時段加開樹林往返台東七折紅眼列車。

台鐵說，為加強疏運旅客，9月17日至22日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵表示，中秋假期車票自8月20日下周五0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站時刻公告。

台鐵也說，9月18日至21日東線六班實名制自強號班次，於8月21日下周六0時起開放今年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口，與身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵公布中秋連假加班車資訊。圖／台鐵局提供
台鐵公布中秋連假加班車資訊。圖／台鐵局提供
台鐵公布中秋連假加班車資訊。圖／台鐵局提供
台鐵公布中秋連假加班車資訊。圖／台鐵局提供
台鐵公布中秋連假加班車資訊。圖／台鐵局提供
台鐵公布中秋連假加班車資訊。圖／台鐵局提供

台鐵 車廂

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