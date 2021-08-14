中秋連假台鐵加開126班次 8月20日凌晨零時開放訂票

因應中秋疏運旅客需要，台鐵宣布自9月17日（周五）起至9月22日（周三）共計六天，全線加開各級列車總計126班次。其中包含東部地區9月18日至21日加開樹林－花蓮復興號八班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價及9月17日、9月20日連假離峰時段加開樹林往返台東七折紅眼列車。

台鐵說，為加強疏運旅客，9月17日至22日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵表示，中秋假期車票自8月20日下周五0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站時刻公告。