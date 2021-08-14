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中秋連假台鐵加開126班次 8月20日凌晨零時開放訂票
因應中秋疏運旅客需要，台鐵宣布自9月17日（周五）起至9月22日（周三）共計六天，全線加開各級列車總計126班次。其中包含東部地區9月18日至21日加開樹林－花蓮復興號八班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價及9月17日、9月20日連假離峰時段加開樹林往返台東七折紅眼列車。
台鐵說，為加強疏運旅客，9月17日至22日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵表示，中秋假期車票自8月20日下周五0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站時刻公告。
台鐵也說，9月18日至21日東線六班實名制自強號班次，於8月21日下周六0時起開放今年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口，與身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。
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