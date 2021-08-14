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9月4日南迴計畫切換工程影響19列車 公路替運資訊看這
交通部台鐵局今天說，因應鐵道局南部工程處辦理「南迴計畫」第3階段切換，將啟用枋寮站新建第1月台，增加列車交會待避空間，施工期間影響部分列車，旅客乘車前預先查詢列車資訊。
台鐵說，切換日期訂於9月4日（周六）跨5日（周日），為配合施工作業，部分列車停駛或截短行駛採公路接駁方式辦理，工程期間預計影響對號列車九列次、區間（快）車10列次，共計19列次。
台鐵提醒旅客於施工期間，乘車前可至交通部台灣鐵路管理局官方網站（ https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip ）、台鐵e訂通App查詢列車延誤資訊，或留意車站公告，便於預作安排行程，如無法符合行程規畫，建議改乘其他班次，各車站亦會加強播音告知資訊。
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