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9月4日南迴計畫切換工程影響19列車 公路替運資訊看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
鐵道局將辦理南迴計畫3階段切換工程。圖／台鐵局提供
鐵道局將辦理南迴計畫3階段切換工程。圖／台鐵局提供

交通部台鐵局今天說，因應鐵道局南部工程處辦理「南迴計畫」第3階段切換，將啟用枋寮站新建第1月台，增加列車交會待避空間，施工期間影響部分列車，旅客乘車前預先查詢列車資訊。

台鐵說，切換日期訂於9月4日（周六）跨5日（周日），為配合施工作業，部分列車停駛或截短行駛採公路接駁方式辦理，工程期間預計影響對號列車九列次、區間（快）車10列次，共計19列次。

台鐵提醒旅客於施工期間，乘車前可至交通部台灣鐵路管理局官方網站（ https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip ）、台鐵e訂通App查詢列車延誤資訊，或留意車站公告，便於預作安排行程，如無法符合行程規畫，建議改乘其他班次，各車站亦會加強播音告知資訊。

列車影響情形。圖／台鐵局提供
列車影響情形。圖／台鐵局提供
公路接駁資訊。圖／台鐵局提供
公路接駁資訊。圖／台鐵局提供
公路接駁資訊。圖／台鐵局提供
公路接駁資訊。圖／台鐵局提供

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