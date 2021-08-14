多元清淤加速水庫回春 曾文水庫今年清淤量再創新高

莫拉克颱風後南部水庫淤積嚴重，水利署南區水資源局致力水庫活化，曾文水庫年清淤量已從2010年80萬立方公尺提升至2020年的392.45萬立方公尺，其中以抽泥324.8萬立方公尺占比最高，其次為陸挖57.07萬立方公尺及水力排砂10.58萬立方公尺，恢復庫容155萬立方公尺。今年度至8月上旬清淤量已達265.82萬立方公尺，全年清淤量可望再創新高。

南水局表示，水庫清淤需視其立地條件採用多元化方式多管齊下。雖然防淤隧道兼具排砂及調節洪水功能，但仍需有較大洪水事件產生異重流或渾水潭時才能讓排砂效益顯著，故曾文水庫清淤工作平時仍以抽泥及陸挖為主，並將視各颱洪事件入庫流量及庫水濃度適時啟動防淤隧道排砂。

此外，由南水局代辦興建的南化水庫防淤隧道已完成驗收及使用前安全複核，並於8月5日移交自來水公司接管，8月初豪雨事件也初試啼聲，適時啟用3次排砂，自來水公司第六區管理處在豐水期抽泥船將啓動，提高清淤量。

白河水庫清淤工程由農水署嘉南管理處辦理，主要為陸挖提供公共工程土方交換使用，2019年迄今陸挖量約200萬立方公尺；防洪防淤隧道2019年完成後至今排砂15萬立方公尺，加計抽泥，多元清淤量約達230萬立方公尺。