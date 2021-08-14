熱低距離遙遠 專家預估一周內不會對台灣天氣造成影響

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇表示，連續幾天受到太平洋高壓邊緣偏南到西南風環境影響，台灣皆為夏季型的天氣型態，今明兩天仍是類似的天氣狀況。

他說，夜晚至清晨中南部沿海因為海陸風轉換影響，有出現短暫陣雨機會，上午各地普遍為多雲到晴，下午到傍晚則容易有熱對流雷雨出現，局部區域雨勢可能頗大，尤其是山區以及接近山區的地方，降雨量可達大雨等級，也容易出現瞬間的短時強降雨，避免前往山區或溪流邊等較危險的區域活動。

溫度方面普遍較為炎熱，大部分地區高溫可以來到32-34度，中北部局部區域高溫可達35度或以上，不過因為天空的雲量到了中午前後容易增多，配合下午的熱雷雨降溫，因此整體來看發生極端高溫的機會較低，但是外出活動還是要記得多喝水預防中暑，並且記得要做好防曬。

展望下周的天氣型態依然類似，他說，台灣大致位於太平洋高壓邊緣，夏季型的天氣可能還要維持一周以上，期間高壓略為增強或減弱都可能導致午後雷雨的增減變化，每一天的狀況都會有些不同，不過大致上都是午後雷雨的降雨為主，下午外出仍要記得攜帶雨具。溫度也將維持較為炎熱的等級，雖然發生極端高溫機會不高，但還是要小心在外面活動有中暑的可能性。

吳聖宇表示，目前在關島以東遙遠的海面上有一個熱帶性低氣壓，由於離台灣相當遠，因此預估一周之內都不會對台灣天氣造成影響。不過由預報資料來看，這個熱帶性低氣壓未來將會逐漸往菲律賓以東到台灣東南方海面移動，是否有機會進一步發展為颱風，以及一周之後有沒有可能對台灣天氣造成影響等變化都值得繼續觀察，目前來說仍言之過早，變數還很大，還不必太擔心。