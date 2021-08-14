注意！鼎金交流道國10匯國1北上匝道 15日起夜間封閉

高雄鼎金系統交流道國10主線匯入國1北上匝道8月15起將進行調整施工，15日起至19日止每天晚上10點到隔天上午6點暫時封閉，用路人需改由鼎中路匝道或楠梓交流道進入國1北上。

高市工務局新工處表示，這次施工封閉路段為國10東向主線匯入國1的新設匝道，國1北上車輛須由鼎中路匝道或楠梓交流道進入，民眾亦可改走民族一路、高楠公路、楠陽路、興西路至楠梓交流道進入國道。

高雄市警察局交通大隊為降低用路人因施工造成交通壅塞和行車不便，施工期間會在大中/博愛、大中/文自、大中/自由、大中/民族等路口附近設置改道牌，提醒用路人提早改道及減速慢行。

施工期間施工單位也會因應車流，即時調整交維引導措施，並協同警、義交疏導管制，籲請民眾配合。