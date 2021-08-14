好好在家／三方法 重新建立居家與外出的生活秩序感

針對新冠防疫，近日全國終於從三級降為二級，不少餐廳、商業場所、營利或非營利的公共空間也隨之重新開放。然而伴隨著解封的同時，變種病毒同樣來勢洶洶，外出、待在家中，貌似成為新的生活選擇題。其實疫情帶給人們的改變早已形成：重視家人關係、放慢腳步、學習與未知共存，都是過去一年多來人們逐漸接受的事實。然而外出仍然未能解除恐懼，但自主管理的日子也確實將人的心情變得壓抑，三招簡單生活實踐，幫助你在外出與居家之間，重新建立生活秩序。

一、建立自己的時間節奏

在降回二級後，仍有不少企業公司維持AB班輪流或遠距工作（Work from home）的模式。建立一套屬於自己的時間節奏，等同自己重新審視、定義掌握生活的輕重緩急。一周裡該花多少時間在家庭、在娛樂、跟朋友小聚？只有自己才知道自己的心理需求。為自己明確定立一套時間節奏，例如：明確的不工作時段，以及只給自己獨處的時間區段，找回時間的節奏，其實就是找回自己的生命節奏。

二、安排與朋友或家人相聚

基於防疫規定，用餐需採梅花座與塑膠隔板，難以避免。但人與人的情感連結，卻是無可替代的心理需求。外出用餐短期內無法恢復過往的自由、零距離，但和家人、朋友的相聚，確實將為長久壓抑的心情帶來紓解。獨處有時、相聚有時，不管雙周或一周，無論家人或朋友，為自己安排一次外出、實體的人與人連結吧！

三、建立親子信任 解除焦慮