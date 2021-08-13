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社會光明面報導獎揭曉 聯合報系抱3獎大贏家

聯合報 / 記者鄭朝陽／台北即時報導

110年「社會光明面新聞報導獎」結果今天揭曉，聯合報系囊括平面類3獎項，是最大贏家，特優作品為經濟日報「滑梯社會：疫情下的弱勢悲歌」奪得，優等獎是聯合報的「陽明山水牛教我們的事」，聯合報「六都新印象」贏得平面類佳作。

臺北市新聞記者公會理事長郭慶璋表示，「社會光明面新聞報導獎」目的在鼓勵媒體善盡社會責任，發揚新聞媒體穩定社會民心的功能，並鼓勵媒體工作者提供符合社會正義、追求真實、激發社會公德與大愛等優質新聞。今年共149件作品參賽，包括平面新聞報導48件、廣播新聞報導24件、電視新聞報導77件。評審團認為今年作品都在水準以上，最後選出12件優勝者（平面4件、廣播3件、電視5件），8月29日將舉行頒獎典禮。這次評審團共9人，由世新大學新聞系兼任客座教授黃肇松擔任主任委員。

平面新聞報導類特優獎為經濟日報記者陳怡慈、劉秀珍、林聰毅、江睿智報導「滑梯社會：疫情下的弱勢悲歌」，探討疫情下受衝擊弱勢族群的困境。聯合報記者鄭朝陽報導「陽明山水牛教我們的事」獲優等獎，佳作是聯合報新媒體中心記者謝汶均、許瑋琳、洪欣慈報導「六都新印象」，以及親子天下的「2020實驗教育專刊」。

「陽明山水牛教我們的事」系列報導陽明山國家公園擎天崗一帶的野化水牛，去年冬天到今年春季相繼死亡，合計多達50頭，不僅族群量大減是一大威脅，水牛離奇死亡也令外界震驚。根據解剖結果，專家判定水牛接連死亡原因是「營養不良」，主管機關據此說明「牛不會沒有東西吃，只是吃得不夠營養」，歸責去年底到今年初的冬季寒冷，加上雨天太多，造成草地的礦物質和微量元素等養分流失。

聯合報記者抽絲剝繭，獨家調查發現，陽管處先前曾委外研究當地水牛的食物需求，研究方法既不夠科學，報告結論造成陽管處誤判水牛的食物需求量，加上忽略極端氣候干擾草地生長的重要因素，以致之後的圍籬等決策，讓水牛在困窘的情境下一一死去。

近年來，隨著「返鄉」、「認識在地」熱潮興起，許多年輕人返鄉深耕，「六都新印象」系列專題採訪在不同產業努力、熱愛家鄉的在地青年，從他們的眼光回顧六都這廿年的變與不變，以及他們對家園未來的期待、對土地的關懷。

新冠肺炎疫情下，全球化正逐漸解構，危機同時，也是在地發展契機。台灣有七成人口居住於六都，「六都新印象」系列專題從在地人眼光回望家鄉，一起尋找城市永續發展可能性。

其餘得獎名單如下：

電視新聞報導類：5名

特優  參賽單位：三立電視股份有限公司

      作品名稱：世界微光-台灣青年的力量

      得 獎 人：汪倩如、相振為、彭光偉、黃家緯、傅家慶、劉伯奇、張峻德、何世得

優等  參賽單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會

      作品名稱：《如果有天 你也一無所有》

      得 獎 人：郭鳳儀、賴展文

佳作  參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會公視台語台

      作品名稱：【醫界賈伯斯 狂醫杜元坤】

      得 獎 人：王惠敏、林昆民、莊凱傑

佳作  參賽單位：鏡電視股份有限公司

      作品名稱：是異鄉還是第二個家?新住民與移公教會我們的事

      得 獎 人：樂嘉妮、李詠平、林德熙、黃柏崴、吳宗哲

佳作  參賽單位：客家電視台

      作品名稱：溫暖將軍的食物箱

      得 獎 人：許儷齡、陳靖維

 廣播新聞報導類：3名

特優  參賽單位：中央廣播電台

      作品名稱：【尋找人子枕頭的地方】系列報導

      得 獎 人：曾國華

優等  參賽單位：警察廣播電台台北分臺

      作品名稱：微光身影 那些駕駛教我的事

      得 獎 人：林夢萍

佳作  參賽單位：國立教育廣播電台總臺

      作品名稱：城市的光影-無家者的人生百味

      得 獎 人：黃柏諺

水牛 疫情 陽明山

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