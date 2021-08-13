台帛旅遊泡泡明天重啟 祁文中肯定桃機「禦敵從嚴」

台帛旅遊泡泡（安全旅行圈）將於明天重啟，交通部次長祁文中下午前往視察桃園機場防疫整備情況，對機場以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度表示肯定。機場公司也期望在兼顧防疫安全下，旅遊泡泡能逐漸帶動空運量回溫，振興航空市場與活絡機場經濟。

由於機場公司昨天已進行實際演練，祁文中表示，今天視察的主要目的是再次檢視入出境的每個環節，感謝桃園機場各單位以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度做好準備，交通部會以嚴謹的態度，督導與協助機場公司落實旅客分流，確保旅客安全及健康。讓旅客安心迎接8月14日台帛旅遊泡泡專案重啟。

祁文中在航政司司長何淑萍、機場公司總經理但昭璧等的陪同下，現場了解機場公司、航空公司及CIQS（移民、檢疫、海關、安檢單位）等各單位準備情形，包括停機位調度、出入境動線劃設、專屬廁所及行李轉盤安排，以及航廈清消與旅遊泡泡專用入境採檢站設置等措施。