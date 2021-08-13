漢他病例創五年來新高！北部男「踩老鼠反遭咬」染疫

疾病管制署今日公布國內新增1例漢他病毒症候群，又稱出血熱，該案為北部40多歲男性，近期無國內外旅遊史，活動地以住處及工作地周邊為主。疾管署副署長莊人祥指出，個案家中鄰近市場，因家中老鼠出沒，想用腳踩老鼠不料遭反咬，隔日發燒後就醫確診，現已出院。

該個案為北部40多歲男性，曾在7月25日被老鼠咬傷，同日就醫後返家，7月26日因發燒再次就醫並收治住院，經通報檢驗確診，個案目前已出院，同住者無疑似症狀，加上住家方圓500公尺內有夜市及市場，家中堆滿雜物，衛生環境欠佳，衛生單位已至住處周邊進行疫情調查、環境消毒，並於8月12日放置鼠籠捕捉。

疾管署統計資料顯示，今年截至8月12日，國內累計8例漢他病毒症候群病例，高於2017至2020年同期，分別為0、1、1、7例，個案居住縣市為高雄市4例、台北市、新北市、台中市及彰化縣各1例，自2011年以來累計32例，性別以男性20例居多，占62.5%，年齡則以40歲以上25例，占78.1%為多。

莊人祥指出，今年疫情可能跟去年差不多，目前看來都還算是少，屬於散發個案，今年會增加較多案例，主要是臨床醫師警覺性高，若個案不明發燒等家裡或看到老鼠等，有疑似漢他病例都會通報，幾乎每天都有收到相關通報，但後來確診僅8例，其它都已都排除掉。

疾管署表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿汙染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險；感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署提醒，預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除汙物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。