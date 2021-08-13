快訊

金管會正式廢止許可 蝦皮支付連第3方支付都不能做

截止前2小時才收到「AZ預約簡訊」 2原因錯失接種時機

腳踩老鼠遭反咬 40多歲男發燒確診漢他病毒出血熱

中央社 / 台北13日電

北部一名40多歲男子7月底在家中以腳踩老鼠，卻遭咬傷，隔天出現發燒症狀，經二度採檢確診漢他病毒出血熱，目前個案已痊癒；國內至今累計8例確診病例，為近5年同期新高。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿宣布，國內新增1例漢他病毒症候群（出血熱）病例，為北部一名40多歲男性，近期無國內外旅遊史，活動地以住處及工作地周邊為主。

疾管署發言人莊人祥接受記者電話聯訪時表示，個案7月25日在家中看到老鼠，用腳踩後遭咬傷，同日就醫後返家，7月26日因發燒再次就醫並收治住院，經通報檢驗確診，個案目前已出院，同住者無疑似症狀。

莊人祥指出，根據瞭解，個案住家附近有市場、夜市，且住家一樓公共空間環境欠佳，堆積許多雜物，衛生單位已前往個案住處周邊進行疫情調查、環境消毒、放置鼠籠及民眾衛教等防治工作。

依據疾管署統計，今年截至8月12日，國內累計8例漢他病毒出血熱病例，高於2017至2020年同期，個案居住縣市為高雄市4例、台北市、新北市、台中市及彰化縣各1例。

莊人祥說，今年至今累計8例個案，比去年稍高1例，但目前看來都是散發病例；漢他病毒出血熱自2011年以來共累計32例，以男性20例、占62.5%為多；年齡則以40歲以上25例、占78.1%為多。

莊人祥表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險，感染後潛伏期為數天至2個月。

莊人祥指出，漢他病毒出血熱主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間；如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，應使用清除污物的拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

漢他病毒 莊人祥

延伸閱讀

第7輪疫苗施打廠牌 陳時中：AZ可能性高

居家快篩陰性怎證明 莊人祥：現場做或結果拍照

昨新增5例疫苗接種後死亡 38歲女待解剖釐清死因

396萬人獨鍾莫德納疫苗 莊人祥：剩不到百萬人可打

相關新聞

漢他病例創五年來新高！北部男「踩老鼠反遭咬」染疫

疾病管制署今日公布國內新增1例漢他病毒症候群，又稱出血熱，該案為北部40多歲男性，近期無國內外旅遊史，活動地以住處及工作...

太平洋一熱低壓生成 氣象局：下周三前還沒有成颱跡象

中央氣象局網頁顯示太平洋地區有一熱帶性低氣壓生成。至於何時有機會增強為今年第12號颱風「奧麥斯」，氣象局坦言離台灣還有5...

阿里山神木下婚禮限額15對 明天情人節開放網路報名

觀光局阿里山國家風景區管理處辦理神木下婚禮邁入第15年，陪伴200多對新人見證幸福，隨著疫情趨緩，婚禮延續鄒族部落婚禮體...

北北桃竹大雷雨！ 示警區域一次查 慎防淹水

中央氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分。示警區域台北市松山區、中山區、大同區、內湖區、...

雨區擴大！16縣市大雨特報 北北基桃大雷雨猛轟

雨區擴大，中央氣象局針對16縣市發布大雨特報。西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今基隆北海岸、大台北、高雄...

頭好痛！狂吃藥27年沒改善 偏頭痛成全台200萬人緊箍咒

頭痛別輕忽！一名50多歲謝小姐，27年以來飽受偏頭痛影響，憂心影響工作狀態，天天得吃3顆止痛藥，還一度痛到掛急診，熱愛跑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。