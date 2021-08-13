腳踩老鼠遭反咬 40多歲男發燒確診漢他病毒出血熱

北部一名40多歲男子7月底在家中以腳踩老鼠，卻遭咬傷，隔天出現發燒症狀，經二度採檢確診漢他病毒出血熱，目前個案已痊癒；國內至今累計8例確診病例，為近5年同期新高。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿宣布，國內新增1例漢他病毒症候群（出血熱）病例，為北部一名40多歲男性，近期無國內外旅遊史，活動地以住處及工作地周邊為主。

疾管署發言人莊人祥接受記者電話聯訪時表示，個案7月25日在家中看到老鼠，用腳踩後遭咬傷，同日就醫後返家，7月26日因發燒再次就醫並收治住院，經通報檢驗確診，個案目前已出院，同住者無疑似症狀。

莊人祥指出，根據瞭解，個案住家附近有市場、夜市，且住家一樓公共空間環境欠佳，堆積許多雜物，衛生單位已前往個案住處周邊進行疫情調查、環境消毒、放置鼠籠及民眾衛教等防治工作。

依據疾管署統計，今年截至8月12日，國內累計8例漢他病毒出血熱病例，高於2017至2020年同期，個案居住縣市為高雄市4例、台北市、新北市、台中市及彰化縣各1例。

莊人祥說，今年至今累計8例個案，比去年稍高1例，但目前看來都是散發病例；漢他病毒出血熱自2011年以來共累計32例，以男性20例、占62.5%為多；年齡則以40歲以上25例、占78.1%為多。

莊人祥表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險，感染後潛伏期為數天至2個月。

莊人祥指出，漢他病毒出血熱主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間；如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，應使用清除污物的拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。