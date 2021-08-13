中秋沒牡蠣好收成 豪雨讓彰化蚵農欲哭無淚

中秋節即將來臨，蚵農都期待牡蠣賣到好價錢，沒想到最近的豪雨，洪流入海，海水鹹度被沖淡，造成彰化縣伸港、線西一帶的牡蠣死亡，採收剩不到2成，養殖戶大嘆心血全泡湯，縣議員賴清美建議漁業損失也能納入補償救助。

伸港鄉登記蚵仔戶有62戶、線西鄉10戶，還有未登記的養殖業者，他們面對豪雨造成的牡蠣損失，向縣議員賴清美陳情表示，豪雨除蚵仔暴斃、出海道路毀損，沒蚵仔可收成，貨車要進潮間帶作業，比以往困難又危險，真的禍不單行，要求協助向相關單位反映。

蚵農指出，牡蠣零售市場目前每台斤180元，越近中秋節價格越好，在大家期待好收成之際，卻因接連豪雨，隨著溪流洪水沖淡海水鹹度，造成牡蠣死亡嚴重，估計收成不到兩成，損失慘重。不少漁民飼養的文蛤，也因環境受到破壞而死亡。

此外，在這波雨彈侵蝕下，彰濱工業區伸港、線西鄉西三區出海口道路，因潮間帶泥沙淤積成小山坵，出現100公尺長爛泥路，水泥被泥沙吞噬，蚵農完全要靠經驗「輾泥」通行，路況極差。

賴清美今天會同農業處、彰化區漁會、彰濱工業區服務中心等單位代表前往會勘，賴清美要求儘快清除淤積路段，維持漁民通行安全。