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太平洋一熱低壓生成 氣象局：下周三前還沒有成颱跡象

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
太平洋有一熱帶性低氣壓生成。圖／氣象局
太平洋有一熱帶性低氣壓生成。圖／氣象局

中央氣象局網頁顯示太平洋地區有一熱帶性低氣壓生成。至於何時有機會增強為今年第12號颱風「奧麥斯」，氣象局坦言離台灣還有5000公里遠，至少下周三、18日前，都還沒有看到成颱跡象。

根據氣象局最新資料顯示，該熱帶性低氣壓中心位置在北緯13.0度，東經 167.5度，以每小時29公里速度，向西南西進行。中心氣壓1008百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

氣象預報員官欣平說，該熱帶性低氣壓，昨天跟今天在洋面上是明顯發展對流，沒有很顯著旋轉，今天下午組織才變比較好，氣象局便把它升級為熱帶性低氣壓。

官欣平說，該熱帶性低氣壓在洋面上有發展條件，四周沒有甚麼陸地，但還沒爆發性發展的狀態，發展成輕度颱風還有比較長路要走。目前位置在台灣5000公里處，距離愈爆還很遠，整體方向往西，未來五天到七天預報，以維持偏向熱帶性低氣壓機率高，但預報分歧仍大，後續動向要觀察。

官欣平強調，該熱帶性低氣壓正組織中，距離變成颱風還有一定距離。沒辦法預估甚麼時候成颱。至少到到18日都還沒有成颱跡象。

氣象局 颱風

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