疏洪十二路轉彎幅度大易危險 高灘處：將重鋪設道路
二重疏洪道內道路是市民來往三重、新莊、蘆洲、五股之重要通道，其中疏洪十二路因轉彎處變化幅度較大，危險性相對於其他路段較高。為提昇道路服務品質，新北市高灘地工程管理處計畫於暑期進行彎道線型改善。
高灘處表示，本工程預定施工期程為今年8月24日至11月17日，為期85日，將刨除既有道路，並以平滑線型之設計重新鋪設，施工期間將封閉疏洪十二路全段，並以疏洪一路及疏洪五路一段作為替代路線，屆時請民眾配合道路調撥方式並善加利用替代道路。
高灘處說明，疏洪籃球場停車場、中山棒球場停車場仍開放使用，請於疏洪十二路／疏洪一路口（北側封閉管制點）進入。三重蘇先生表示，自己常經過這一段路，容易有突然轉方向的感覺，必須放慢行車速度，期待市府可以改善這個路段，進一步提升用路人安全。
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