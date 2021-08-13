下半年有國旅補助？ 觀光局：研議五倍券加碼補助

後疫情時代是觀光產業調整體質的關鍵期，交通部觀光局趁勢體檢觀光產業結構，多元整合各部會及觀光局所轄國家風景區管理處等資源，聚焦疫情刺激下的熱門戶外旅遊，開發深度精緻自行車遊程。對於下半年是否有國旅補助，觀光局說，還在研議，並透露會有五倍券加碼補助。

針對外界好奇下半年是否有國旅補助？觀光局業務組組長劉士銘說，會朝振興面來走，但相關方案還在做研議規劃，期程也要配合行政院。至於是否搭配五倍券，他說各部會有振興加碼，有研議五倍券加碼補助。

觀光局說，針對「跟團輕騎漫遊」，今年舉辦徵選活動鼓勵旅行業規劃以自行車旅遊為主軸，結合小鎮、部落秘境、山林探索及文化藝術等主題，串聯在地產業，打造具台灣特色自行車遊程，共有百家旅行社、300餘條遊程參與徵選，評選出30條優勝多元化遊程，遊程囊括全台多元風情，創新且豐富的面向讓自行車旅遊再升級。

「騎進經典小鎮」部分，觀光局說，今年完成百大經典小鎮的最後一塊拼圖，整合小鎮觀光資源，打造「百大經典小鎮護照」，民眾可至小鎮活動網站下載使用並同步推出電子集章活動，11月5日前只要至百大小鎮掃描集滿5個不同小鎮章，就能參加抽獎，集滿任30個小鎮章，還有機會抽中5萬元現金等大獎。

至於「換乘國旅觀巴」，觀光局說，預計8月底評選出養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪、傳統工藝巡禮及手做體驗等8大主題套裝遊程，繼之輔導各獲選遊程旅行業者完成營運整備工作，並於10月上線營運，年底完成開行50條以上。

觀光局說，「恣意騎遊探索」是整合各管理處路網規畫，推出16條多元路線，包含濱海、河濱、環山、山岳、田園及離島6大主題，適合各族群不同需求及喜好的民眾，依照自身需求規劃。

觀光局說，為推廣「自行車友善旅宿」，以強化自行車旅遊配套服務，截至8月9日，全台22縣市自行車友善旅宿家數逾800家；16條多元路線沿線自行車友善旅宿達240家，提供優質住宿環境。