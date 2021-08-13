花蓮金針山現黃澄花海 花季明展開有人流及交通管制

一年一度的花蓮金針花季明天展開，一個多月期間，赤科山、六十石山共有65公頃黃澄澄花海迎賓，因應疫情，花季期間有上限2000人次的人流管制，且花季慶典以線上活動為主。若不方便親臨賞花，民眾也可以參加線上活動，參加趣味抽獎。

花蓮有全台最大金針花種植面積，富里鄉六十石山金針花田250公頃，玉里赤科山更廣達300公頃，今年兩地留花65公頃，已經進入花期，縣府與玉溪地區農會、富里鄉農會規畫的金針花季活動，明天起至9月21日登場。

因應疫情，今年花季期間實施上山流量管制，花季期間每天上午7時30分到下午5時，有最多2000人次總量管制，若超過即採一出一進管制，也採實聯制，並要求賞花時要保持社交距離與戴口罩。

花蓮縣農業處長吳昆儒說，感謝玉溪農會總幹事蔡宗翰積極奔走協調，達成花季期間人流管制共識，也希望民眾配合各項防疫措施，安心遊賞花海。

玉溪地區農會規畫線上行銷活動，民眾上網輸入「赤科山線上香遇」，可參加「灑花送好禮」抽獎、美照徵集等活動。赤科山社區發展協會總幹事李光濱說，今年在農業處輔導鼓勵下，號召農友，首次將赤科山時令特產好物組成「防疫箱」，以優惠價宅配到府，有興趣的民眾可撥打0933998389直接洽詢選購。

玉里警分局規畫交通疏導計畫，花季期間赤科山山區道路全面禁止甲、乙類大客車通行；而汽、機車上下山則採雙向通行。六十石山禁行車種規定與赤科山相同，不過汽車採單向、機車採雙向通行。管制期間赤科山及六十石山紅線區域禁止停車，警方規畫交通及防竊專案勤務，會加強巡邏，維持交通秩序，也遏止宵小趁人潮眾多下手行竊等案件。