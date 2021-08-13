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苗栗、台中、南投大雷雨！ 慎防劇烈降雨、雷擊

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局發布大雨特報，西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹以北、南投、高雄、屏東、澎湖地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／取自氣象局網站
氣象局發布大雨特報，西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹以北、南投、高雄、屏東、澎湖地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／取自氣象局網站

氣象局發布大雨特報，西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹以北、南投、高雄、屏東、澎湖地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央氣象局針對苗栗縣、台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

大雷雨即時訊息示警區域：苗栗縣卓蘭鎮，台中市北屯區、東勢區、新社區、石岡區、太平區、和平區，南投縣國姓鄉。

氣象局 大雷雨 苗栗縣

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