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麗寶樂園馬拉灣明開園 只開放一半容留人數

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
天空之夢摩天輪搶攻情人節商機，即日起至8月31日，兩人搭乘只要350元。圖／麗寶樂園渡假區提供
天空之夢摩天輪搶攻情人節商機，即日起至8月31日，兩人搭乘只要350元。圖／麗寶樂園渡假區提供

台中麗寶樂園馬拉灣將於8月14日開園，配合中央與地方主管機關規範，推出「防疫5+1」措施，開放部分水上設施，減少設施使用人數，並控管入園人流，維持社交安全距離，馬拉灣更祭出優惠價499元，加贈1張渡假區100元禮券；天空之夢摩天輪搶攻情人節商機，即日起至8月31日，兩人搭乘只要350元。

麗寶樂園渡假區指出，為提供遊客安全戲水環境，馬拉灣防疫措施皆依據交通部觀光局「觀光遊樂業防疫管理指引」，日前已經通過台中市府觀旅局與衛生局現場檢查，馬拉灣以電腦自動監測水質、加藥，控制水中含氯量與酸鹼值。水中的自由有效餘氯量保持在0.5至3.0ppm，水質酸鹼值保持在PH6.5至8.0，機電人員定時檢測水質，救生員定時檢測各設施餘氯與PH值，即時檢測結果於各設施指示牌公告。

針對防疫措施，馬拉灣只開放50%的總量容留人數，同時推出「防疫5+1」，包括防疫零接觸、員工防護、入園安全措施、防疫用餐安全、加強場域消毒、社交安全距離等；為落實社交安全距離，園區內更衣室隔間開放、各設施人數皆下修，例如漂漂河取消雙人泳圈、僅開放單人泳圈50個；巫師飛艇僅開放3個泳圈，阿酋彎大水桶暫停開放，單雙人滑道分流開放；大海嘯採單一出入口，限制入場人數，並暫停開放深水區。

麗寶樂園渡假區表示，馬拉灣推出優惠價只要499元，還加贈麗寶樂園渡假區百元禮券1張；天空之夢摩天輪也推出優惠，只要憑麗寶樂園渡假區消費滿百發票，至天空之夢摩天輪售票處，兩人同行一人免費，雙人搭乘價只要350元，活動從8月14日至8月31日。

台中麗寶樂園馬拉灣將於8月14日開園。圖／麗寶樂園渡假區提供
台中麗寶樂園馬拉灣將於8月14日開園。圖／麗寶樂園渡假區提供
台中麗寶樂園馬拉灣推出優惠價只要499元，還加贈麗寶樂園渡假區百元禮券1張。圖／麗寶樂園渡假區提供
台中麗寶樂園馬拉灣推出優惠價只要499元，還加贈麗寶樂園渡假區百元禮券1張。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園 水質 社交

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