阿里山神木下婚禮限額15對 明天情人節開放網路報名

觀光局阿里山國家風景區管理處辦理神木下婚禮邁入第15年，陪伴200多對新人見證幸福，隨著疫情趨緩，婚禮延續鄒族部落婚禮體驗、香林神木證婚兩大特色，定10月31日、11月1日登場，明天七夕情人節開放網路報名，限額15對。

今年婚禮網羅婚禮領域優質品牌：喬治麥斯婚禮攝影團隊、良事婚攝影像團隊、菲霖影像工作室、DL Doris彩妝造型團隊、DIDIwedding婚禮佈置花藝設計等團隊，每對海內外新人僅以象徵愛情長長久久的9999元，即可享受這樣難得體驗，限額15對新人，線上報名明天開放。

今年阿管處推出心意滿滿結婚伴手禮：「好日子禮盒」，融入阿里山唯美地景意象「雲海、櫻花、紫藤、星空」，嚴選深具在地特色物產品牌，以及來吉部落手作音樂盒，音樂盒結合象徵送子鳥貓頭鷹，搭配屬於新人專屬幸福樂章。

隨著婚拍微旅行風氣盛行，阿管理處打造「阿里山渡假婚旅」，規畫以台18線及西北廊道為主軸兩種遊程，揉合在地自然人文資源與觀光產業，將茶文化融入體驗行程，加入蘊含祝福意味「團茶」、「封茶」手作活動，象徵夫妻同心協力面對婚姻生活。

阿管處長洪維新說，疫情影響，新人面臨到是否如期舉行婚宴抉擇，特別將神木下婚禮安排戶外，結合自然地景及人文資產，串連在地文化、特色店家、手作DIY體驗、美食饗宴，讓新人疫情期間也能參與完美婚禮，帶動觀光發展。