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大雨炸半小時 新北永和國光路「水淹膝蓋」成生態池

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北北桃竹大雷雨！ 示警區域一次查 慎防淹水

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分。圖／取自氣象局網站
中央氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹以北、南投、高雄、屏東、澎湖地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分。示警區域台北市松山區、中山區、大同區、內湖區、士林區、北投區，新北市萬里區。

氣象局並針對桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時。示警區域有桃園市大溪區、龍潭區、復興區，新竹縣關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、尖石鄉、五峰鄉。

氣象局說，慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。

氣象局 大雷雨

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