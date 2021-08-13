韓國男團教練的告白：別再只為了「秀給別人看」而健身

編按：韓國曾任BTS、GOT7、朴寶英等藝人的知名體能教練金鎮宇，小時候的他也曾面臨體重失控危機，透過努力運動並控制飲食，變身為指導藝人健身的教練。回顧自身經歷，金鎮宇分享自己的心路歷程，統整了一套平衡工作、生活、心理的健身哲學，一起來看看他的運動經驗分享。（版權：ⓒKIM JINWOO 2018）

【金鎮宇：讓運動成為生活的一部分】

我的童年過得十分憂鬱。十幾歲時候的我，是個貧窮的小胖子，我的身材不論到哪裡，都十分受人矚目。身無所長的我，不願變成大家的焦點而膽怯。按理來說，十幾歲是活力最充沛、最開朗的時期，但我卻只能安靜地度過。

然而，這一切在我接觸到運動後，開始產生了變化，我的人生也出現轉捩點。

過去住在地下室小套房的肥胖青年，如今成了眾多頂級藝人信賴的教練，因此我深信，透過運動，絕對能徹底改變人生。

運動不是打造好身材的工具，不，應該說運動不能成為鍛鍊好身材的短期活動，而是必須成為人生的一部分。我們應該藉由運動，獲得更多的能量，尋找維持生活的「平衡」。

把運動融入每天生活的一部分。示意圖／ingimage 提供

工作忙得不可開交，有可能去運動嗎？可以的。我能明確回答，因為這是我的親身經歷。

運動並非只為追求美麗的外表，而是要改變生活和人生。藝人透過有規律、持續不懈地運動，能呈現更出色的舞台表演；上班族透過運動，能創造更好的職場成績；學生族透過運動，能擁有更健康的夢想。

讓運動成為生活的一部分，你就能找到工作、生活和人生的平衡。

在這個快速變動的時代，沒有任何事是絕對的，但我相信，運動絕對能改變生活。

【停止只為了鍛鍊身材而運動】

運動習慣對人生有舉足輕重的作用，因此正確的目的和方向極為重要。

近年來，大家對健康的關注急遽上升，健身事業也隨之迎向巔峰。許多人開始雕塑身材，媒體也大幅報導擁有好身材的明星，促使大家更願意付諸努力，讓自己擁有完美外貌。

我是幫助客戶過健康生活的體能訓練教練。我的工作其實並不好定義，我既從事操作治療（Manual therapy），同時也是韓國第一位負責偶像團體成員身體狀況的教練。

雖然我曾以健美明星的體能訓練教練的身分上過許多節目，不過前來諮詢的客戶，上至六十幾歲的醫生和CEO，下至十幾歲的偶像練習生等等，年齡層與職業相當多元。

如果說我是體能訓練教練，大家很容易誤會我的工作只有幫助減重或鍛鍊肌肉。實際上，我的工作沒那麼單純。不論藝人與否，只要是我的客戶，我都會先確認他們的生活和狀態。

換言之，我是幫助客戶把生活提升到最佳狀態的人。讓坐在辦公室工作的上班族，能更專注工作；讓在舞台上跳舞的表演者，能在最佳狀態進行表演。調整客戶的身體狀況，並幫他們維持在最佳狀態，是體能訓練教練真正的作用。正因如此，我能自信地告訴客戶，好好鍛練身體就能改變人生。

塑造健康的身體，就能打造健康的人生與生活。然而，許多人把減重想得很片面。

「我想打造像○○○的身材。」我時常聽到新會員這麼說。一昧盲目地鍛鍊身體，會造成嚴重的後果。

我會直接告訴他們不可能，因為打從一開始運動的目的就錯了。大家對於六塊肌（Six pack）和S曲線身材（S line）抱持著執著，老是幻想只要開始運動，身體就會出現戲劇性變化。正由於這種看似非偏見的偏見，導致我們與運動的本質差之千里。

運動是什麼？運動可以只是單純鍛鍊身體的手段，也可以是維持健康的良好習慣。運動的範圍極廣。不是還有所謂的「呼吸運動」嗎？

很多人盲從大眾媒體報導的藝人、健身選手的運動方式和菜單，認為一兩個月就能打造理想身材。實際上，確實有不少人認真、確實地去執行，甚至被稱做 「運動狂」，不過大部分的人，沒能獲得好結果便中途放棄。

認真運動固然好，但關鍵在於「不能因為運動而毀掉基本生活」。

運動本身應該成為維持與支持健康生活的一種方式。像我這樣以運動為職業，必須打造身材的人，需要付出很多努力並忍受痛苦。身體疲憊不說，偶爾還會累到妨礙日常生活。連我都這樣了，換作是不具基本功的一般人，勉強進行這種過度的運動會怎樣呢？也許他們得拋棄部分的日常生活，專心致力於鍛鍊身體吧？

我遇過很多人夢想在三個月內成為肌肉猛男。

我都這麼回問：「你能在三個月內拋開一切，專心運動嗎？」

我也會告訴他們：

「我進行重量訓練已經十六年，但碰上要拍攝或上節目時，我還是會提前一個多月開始專心運動。天天運動的我尚且如此，運動新手要怎麼辦才好？」

運動新手的想法打從一開始就錯了，鍛鍊身體的過程，遠比想像的還要難。

有人回問我，付出一定程度的努力，或多或少能擁有結實的身體吧？我會回答：「那是當然的」。但在專心鍛鍊身體之後，你有思考過下一步嗎？

大家經常看到肥胖的藝人減重健身的畫面。很多人希望像他們一樣，稍微付出努力，便擁有好身材。但我很少見到練就好身材後，能妥善維持的人。

這正是問題所在。

大家把運動跟健身的目的視為「秀給別人看」，如此一來，身體極有可能比之前更糟，甚至健康狀態也可能惡化，進而影響日常生活。

這可以說是十分危險的投資。

我們必須把運動和健身視為構成人生各方面平衡的工具，透過鍛鍊身體和運動平衡生活，不應該把身材視為商業用途，以好身材煽動大眾，改變大眾的生活方式，進而影響到最基本的日常生活。

身為曾經打造過許多健美藝人的教練的我，為此也感到一絲責任感，因此我希望能傳達自己從經驗中獲取的訣竅。

讚揚結實又明顯的肌肉線條或纖瘦身材的時代已經過去，我們應當思索如何才能擁有健康的好身體，並且以最佳的狀態生活。