七夕星空季來南投看牛郎織女星 還有夏季銀河大三角
浩瀚的夏季星空，不但可以看到英仙座流星雨，每年七夕的天際銀河中，最亮眼的就是由牛郎、織女與天津四等三顆亮星所組成的三角形，俗稱夏季大三角，而夏季銀河有如鵲橋一般，貫穿在牛郎織女的中間。
南投縣內的「合歡山暗空公園」在2019年8月獲得國際暗空協的銀牌認證後，花了兩年的時間增設各項觀星平台，決定自今晚8月13日配合年度天文盛事「英仙座流星雨」舉辦2021南投星空季活動，以及浪漫微光音樂會觀星微旅行。
天文愛好者表示，夏季觀星莫過於每晚8、9點時，民眾只要抬頭仰望天空，觀看壯闊的銀河，而此時一個由牛郎星、織女星與天津四等三顆亮星所組成的大三角，最亮的是織女星，位於天琴座，而最遠方的那顆便是牛郎星，位於天鷹座；而第三顆亮星天津四，則是橫跨夏季銀河的一個星座，天鵝座，只要找到這三個星座，便能掌握觀星的第一步。
此外，夜空中也很容易便找到大熊座裡的7顆亮星，它們的排位像是一個斗，所以也被俗稱為「北斗七星」；建議民眾不妨先找到北斗七星後，然後將斗頭的最前兩顆星 ( 大熊 α 星與 β 星 ) 向前延伸約兩顆星的5倍距離，便能碰見北極星，也就是正北方了。。
南投縣政府指出，根據氣象局觀測資料顯示，每年7月17日至8月24日間，都有機會看到英仙座流星雨，而今年極大期則落在12日的9時至今晨4時，每小時可看到100到110顆，等於平均每分鐘就有1至2顆流星劃過天際，天文愛好者說，如果錯過這次，就要等12月的雙子座流星雨。相關觀星系列活動，可至南投星空季活動網站查看或關注FB樂旅南投粉絲專頁：http://www.rs-event.com.tw/2021NSNF/index.html。
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