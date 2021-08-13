七夕星空季來南投看牛郎織女星 還有夏季銀河大三角

浩瀚的夏季星空，不但可以看到英仙座流星雨，每年七夕的天際銀河中，最亮眼的就是由牛郎、織女與天津四等三顆亮星所組成的三角形，俗稱夏季大三角，而夏季銀河有如鵲橋一般，貫穿在牛郎織女的中間。

南投縣內的「合歡山暗空公園」在2019年8月獲得國際暗空協的銀牌認證後，花了兩年的時間增設各項觀星平台，決定自今晚8月13日配合年度天文盛事「英仙座流星雨」舉辦2021南投星空季活動，以及浪漫微光音樂會觀星微旅行。

天文愛好者表示，夏季觀星莫過於每晚8、9點時，民眾只要抬頭仰望天空，觀看壯闊的銀河，而此時一個由牛郎星、織女星與天津四等三顆亮星所組成的大三角，最亮的是織女星，位於天琴座，而最遠方的那顆便是牛郎星，位於天鷹座；而第三顆亮星天津四，則是橫跨夏季銀河的一個星座，天鵝座，只要找到這三個星座，便能掌握觀星的第一步。

此外，夜空中也很容易便找到大熊座裡的7顆亮星，它們的排位像是一個斗，所以也被俗稱為「北斗七星」；建議民眾不妨先找到北斗七星後，然後將斗頭的最前兩顆星 ( 大熊 α 星與 β 星 ) 向前延伸約兩顆星的5倍距離，便能碰見北極星，也就是正北方了。。