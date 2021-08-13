防疫2級警戒 消保處：健身房仍可請假、免手續費

防疫二級警戒延長至23日，行政院消保處今指出，教育部公告「競技及休閒運動場館業因應COVID-19防疫管理指引」將繼續在二級警戒期間適用，消費者在23日前仍可以向健身業者請假，業者不得收取請假手續費。至於24日以後則需視中央流行疫情指揮中心與教育部宣布而定。

消保處指出，管理指引原適用期為7月27日至8月9日延長二級警戒期間，顧及此期間運動場館容留人數上限為50%，各場館附屬設施(例如：淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱等)不開放，因此消費者得向健身業者請假，業者也不得收取請假手續費用。由於指揮中心日前宣布二級警戒延至23日，教育部後續也公告管理指引繼續適用，且不再限定期限。

消保處解釋，依該管理指引規定，健身場館仍有容留人數與相關設施使用限制，消費者仍無法行使完整權益，與單純二級警戒消費者權益未被限制的情形不同，因此，在8月10日至8月23日延長二級警戒期間，消費者的請假權益應繼續維持。

至於8月24日以後消費者與健身業者的權利義務關係如何?消保處說，需視疫情指揮中心與教育部宣布而定。

消保處呼籲健身業者應確實遵守管理指引，維護雙方健康安全，若消費者與健身業者產生消費糾紛，可依消費者保護法第43條向消費者保護團體、各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站( https://cpc.ey.gov.tw/ )進行線上申訴。