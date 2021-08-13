暴雨來襲怎樣農田才能不淹水？ 農水署擬定這些計畫

上周末連續豪雨造成中南部嚴重淹水災損，農委會農水署擬定短、中、長期計畫，會在一個月內彙整這次各地淹水的狀況，與其他單位的排水系統對接，並且進行檢討，希望能做長期系統性的改善，減緩極端氣候帶來的暴雨災害。

農委會農水署長蔡昇甫表示，灌溉排水系統的清淤，在汛期來臨前原本就會清理，這次水退以後兩天內，農水系統全物清完、檢查過；若是災害受損，中期復建工程，要視養修復建工程的大小，圳路老舊須在一個月內搶修完成；若是較大修復工程會在11月前完成發包；長期則需要做系統性的改善，屆時要跨機關合作；這次豪雨災害，農水署針對各地發生的淹水狀況，一個月內整合彙整完畢，將提到前瞻計畫的審議委員會討論，必須與水利署、地方政府等其他單位的排水做界接與檢討。

他表示，這次嘉義新港等其他地區，都是區域問題，下游區域排水超過標準，就會回堵到上游的農田排水，農水署會把這次淹水的現象詳實記錄下來，提到前瞻基礎建設計畫討論，其中，下游排水包括經濟部水利署河川局，區域排水屬於縣市政府，上游的灌排部分，這次淹水回堵造成土石沉降淤積短期要清除，長期終究是應該做整體檢討，依序由下游往上游治理。

蔡昇甫表示，某一區域可以容納多少水量，可以提出需求，會有多少水進來，但若現階段系統無法容納應該如何解決，檢討後才能進行改善，比如嘉義新港，水林、北港，甚至雲林沿海地區地勢低窪，問題很大，那區域無法只靠排水系統，海堤內陸比較低、水位比較高，這些水若無法重力排水到海裡去，就要用其他比較大的工程、如抽水站才能處理，工程浩大。