郵局將助5倍券發送先調查接種意願 員工憂只能打高端

為了振興經濟，行政院日前宣布，最快10月推行五倍券，中華郵政即將再度擔綱發放任務，不過窗口人員迄今人未施打疫苗，恐成為防疫破口。中華郵政公司昨天進行疫苗施打意願調查，部分員工擔心恐能被塞高端疫苗。台灣郵政產業工會今也發布聲明表示，希望有不同疫苗可選擇，不要淪為在「被遺忘」與「沒得選」之間犧牲。中華郵政則強調，僅是調查意願以利盤點。

郵政產工說，6月9日中央流行疫情指揮中心增列第七類對象之後，郵局主管機關交通部命令調查施打意願。外勤員工在6月22日被納入施打對象，於7月起開始分批施打，而窗口員工在這一次調查之後便不了了之。

郵政產工說，如今五倍券的政策箭在弦上，本土疫苗23日開始施打。兩件事的細節雖仍未明定，距拍板亦為期不遠。值此時間點，事業單位於昨晚又發了一次疫苗施打意願調查，並要求於今日上午10時30分前完成統計回傳。

對此郵政產工提出三點聲明，一是窗口員工為高接觸風險第一線工作人員，加上郵政事業特殊性，以及內、外勤自疫情以來，在防疫紓困任務上擔任的重要角色，在在顯示第一線郵政員工優先施打疫苗必要，該會亦於5月初即提出呼籲，有關單位應就社會機能維持與公衛專業做出相應的決策，而非基於其它考量，以免衍生更多爭議。

郵政產工也說，疫苗施打固然刻不容緩，然血肉之軀無可代受，每位國人皆有權為自身最佳健康利益設想，在不同疫苗種類之間，就「疫苗保護力」、「副作用」、「混打的可能性」、「國際認證通行」等面向做出選擇；而非在「被遺忘」與「沒得選」之間成為犧牲打。

最後郵政產工說，變種病毒肆虐，各國疫情一波未平一波又起，即使加強邊境管制，仍有百密一疏的風險，加上人們的防疫力道日久難免疲乏，只有儘速施打疫苗、增加覆蓋率，才能避免疫情一再反覆。然而目前進口疫苗的存貨告急、本土疫苗又爭議不斷；施打疫苗到產生保護力需要時間，而新一輪的振興措施即將上場，隨之而來的群聚風險堪憂...各種問題齊發，而疫苗的政策及資訊卻無比紊亂且有著巨大的落差，難以使人信服。有關單位必須開誠布公重整步調，積極補足進口疫苗並施打到位，振興措施才不致成為防疫破口。

對此，中華郵政公司總經理江瑞堂說，昨晚調查僅是了解尚未施打疫苗的員工的意願，並統計多少員工沒有施打，畢竟要發五倍券，要向上面繼續爭取優先施打疫苗。目前也不確定會打什麼疫苗，要等待通知，況且就算指揮中心公布疫苗種類，員工不喜歡也可以不要施打。