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影／台灣首對跨國同性伴侶 登記結婚

攝影中心 / 記者葉信菉／台北即時報導
信奇（右）與阿古（左）也為至今無法結婚的跨國同性伴侶們發聲，阿古表示，我希望透過今天的登記，讓政府理解到跨國同性伴侶至今沒有辦法登記結婚，是法律的缺口。記者葉信菉／攝影
信奇（右）與阿古（左）也為至今無法結婚的跨國同性伴侶們發聲，阿古表示，我希望透過今天的登記，讓政府理解到跨國同性伴侶至今沒有辦法登記結婚，是法律的缺口。記者葉信菉／攝影

台灣籍與澳門籍跨國同性伴侶信奇與阿古要求結婚登記一案，經台北高等行政法院於今年5月6日宣判全面勝訴，法院命台北市中正戶政事務所應准予登記結婚，中正戶政事務所並未上訴，判決已確定。上午信奇與阿古在台灣伴侶權益推動聯盟律師團的陪同下，一同到中正戶政事務所進行結婚登記，成為台灣史上第一對台灣與澳門籍跨國同性配偶。

信奇與阿古也為至今無法結婚的跨國同性伴侶們發聲，阿古表示，我希望透過今天的登記，讓政府理解到跨國同性伴侶至今沒有辦法登記結婚，是法律的缺口。

台灣籍與澳門籍跨國同性伴侶要求結婚登記一案，經台北高等行政法院於今年5月6日宣判全面勝訴，上午信奇（左）與阿古（右）一同到中正戶政事務所進行結婚登記，成為台灣史上第一對台灣與澳門籍跨國同性配偶。記者葉信菉／攝影
台灣籍與澳門籍跨國同性伴侶要求結婚登記一案，經台北高等行政法院於今年5月6日宣判全面勝訴，上午信奇（左）與阿古（右）一同到中正戶政事務所進行結婚登記，成為台灣史上第一對台灣與澳門籍跨國同性配偶。記者葉信菉／攝影
台灣籍與澳門籍跨國同性伴侶信奇與阿古要求結婚登記一案，經台北高等行政法院於今年5月6日宣判全面勝訴，法院命台北市中正戶政事務所應准予登記結婚，中正戶政事務所並未上訴，判決已確定。記者葉信菉／攝影
台灣籍與澳門籍跨國同性伴侶信奇與阿古要求結婚登記一案，經台北高等行政法院於今年5月6日宣判全面勝訴，法院命台北市中正戶政事務所應准予登記結婚，中正戶政事務所並未上訴，判決已確定。記者葉信菉／攝影
台灣籍與澳門籍跨國同性伴侶要求結婚登記一案，經台北高等行政法院於今年5月6日宣判全面勝訴，上午信奇（左）與阿古（右）一同到中正戶政事務所進行結婚登記，成為台灣史上第一對台灣與澳門籍跨國同性配偶。記者葉信菉／攝影
台灣籍與澳門籍跨國同性伴侶要求結婚登記一案，經台北高等行政法院於今年5月6日宣判全面勝訴，上午信奇（左）與阿古（右）一同到中正戶政事務所進行結婚登記，成為台灣史上第一對台灣與澳門籍跨國同性配偶。記者葉信菉／攝影
台灣籍與澳門籍跨國同性伴侶要求結婚登記一案，經台北高等行政法院於今年5月6日宣判全面勝訴，上午信奇（左）與阿古（右）一同到中正戶政事務所進行結婚登記，成為台灣史上第一對台灣與澳門籍跨國同性配偶。記者葉信菉／攝影
台灣籍與澳門籍跨國同性伴侶要求結婚登記一案，經台北高等行政法院於今年5月6日宣判全面勝訴，上午信奇（左）與阿古（右）一同到中正戶政事務所進行結婚登記，成為台灣史上第一對台灣與澳門籍跨國同性配偶。記者葉信菉／攝影
台灣籍與澳門籍跨國同性伴侶要求結婚登記一案，經台北高等行政法院於今年5月6日宣判全面勝訴，上午信奇（左）與阿古（右）一同到中正戶政事務所進行結婚登記，成為台灣史上第一對台灣與澳門籍跨國同性配偶。記者葉信菉／攝影
台灣籍與澳門籍跨國同性伴侶要求結婚登記一案，經台北高等行政法院於今年5月6日宣判全面勝訴，上午信奇（左）與阿古（右）一同到中正戶政事務所進行結婚登記，成為台灣史上第一對台灣與澳門籍跨國同性配偶。記者葉信菉／攝影

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