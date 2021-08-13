恭喜！ 第一對台灣澳門跨國同性配偶 信奇阿古終於結婚了

台灣籍男子丁則言（信奇）與澳門伴侶梁展輝（阿古），是我國首起跨國同婚勝訴判決，並於今天正式結婚登記，成為台灣史上第一對台灣與澳門籍跨國同性配偶。儘管兩人今天順利結婚，仍心繫至今無法結婚的跨國同性伴侶們，阿古講到激動處一度哽咽。台灣伴侶權益推動聯盟說，為爭取跨國同婚全面開放登記，已向監察院陳情，預計10月會有結果。

2019年10月1日，信奇與阿古在跨國同性伴侶的共同支持下，委託伴盟律師團進行婚姻登記的司法挑戰，當時中正戶政事務所拒絕兩人登記結婚。經過長達20個月的爭訟煎熬，終於在5月6日，經台北高等行政法院於今年5月6日宣判全面勝訴，法院命台北市中正戶政事務所應准予登記結婚，中正戶政事務所並未上訴，判決已確定。這是跨國同婚取得歷史性的勝訴判決，更是跨國同婚尚未完結的長期抗戰中的重要一役。

今天信奇與阿古在台灣伴侶權益推動聯盟律師團的陪同下，一同到中正戶政事務所進行結婚登記。

阿古說，今天的結婚登記等了兩年多，司法也證明登記延宕是違法的，希望透過今天登記讓政府理解，跨國同性伴侶至今沒有辦法登記結婚，是法律的缺口，婚姻尚未平權，很多跨國伴侶也等待著婚姻，他們的婚姻也彰顯了跨國同婚不公平。當性別都已經不是原因，為甚麼國籍會成為隔絕婚姻的理由？實在很荒謬。因此跨國同婚應該全面合法，結婚登記場合是戶政事務所而不是法院。期待是跨國同婚儘速通過。

阿古憂心，今年終於補上的登記，是遲來的正義，其他跨國伴侶還要等多久？有人不惜變性，也有人相處十幾年只能靠旅遊簽證。希望不論國籍都可以跟心愛的人成家。一定要打破這道限制，讓同婚在台灣真正平權。

阿古甚至一度哽咽，直言一路走來跨國伴侶承擔很多，立法院三讀通過，卻看著別人結婚自己不能結婚，心情很不好，今天也慶祝不下去。

兩人說，戒指是在2019年5月24日同婚專法剛通過時就為彼此戴上的，但直到今天才名正言順地成為「婚戒」；兩人身上別的婚禮襟花，也是2019年5月24日同婚上路當天，準備要出席高雄同志伴侶聯合登記時戴的，結果等了兩年多，別針都已經生繡了才能終於在今天為彼此別上。

伴盟秘書長簡至潔說，兩人是第一個出來打官司的跨國同婚伴侶，還要面對媒體。外界罵名跟不諒解都是兩人承擔。自己從來不贊成「丟捧花」這種強迫婚姻的儀式，但這一次，她卻多麼希望這束捧花可以順利丟給跨國同性伴侶們。

她說，政府持續的違法怠惰，導致至今只有阿古與信奇能夠登記結婚，其他伴侶仍被擋在門外，讓這束捧花丟不出去，香檳也無法開啟。希望在下一場跨國同性伴侶的勝訴判決前，這瓶香檳就可以為所有跨國伴侶而開。而這個關鍵在政府，內政部要趕快變更函示見解。

伴盟律師團召集人許秀雯說，結婚是基本人權，難以想像伴侶因為其國籍而有歧視性的對待，異性戀就不會這樣。而該個案是用反制原則勝訴的，因為阿古住所地在台灣，澳門法律規定結婚是依據住所地法律，但其實應該要是通案，不是個案。不應該用外國本國法不允許同婚為由，不准台灣結婚，這樣是是違憲的，還在努力促進改變。