快訊

李在鎔假釋後估將重啟併購 能追回台積拉開的市占？

陳時中不認「3+11是破口」 ptt炸鍋：難道萬華有蟲洞？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手麻刺痛拿不穩摔破碗 婦腕隧道症候群上身

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
腕隧道症候群好發於女性，女性盛行率約5%至10%，男性盛行率約1至6%。圖／豐原醫院提供
腕隧道症候群好發於女性，女性盛行率約5%至10%，男性盛行率約1至6%。圖／豐原醫院提供

苗栗縣卓蘭鎮50多歲張姓婦人因為手麻刺痛，數月來睡不好，加上平常煮菜、洗碗及打掃，過度使用手腕關節，症狀日益嚴重明顯，直到她因為手拿不穩、不小心摔破碗，才驚覺事態嚴重趕緊就醫，經檢查診斷為「腕隧道症候群」引發的手麻與無力，醫師為她進行注射治療，症狀已明顯改善。

豐原醫院復健科醫師余學致表示，腕隧道症候群好發於女性，女性盛行率約5%至10%，男性盛行率約1至6%，常發生在工作時需重複手腕動作的人身上，除了職業性因素之外，還有肥胖、糖尿病、甲狀腺功能低下、自體免疫性疾病、過去曾有手部手術、過去曾有腕隧道症候群與女性停經後等非職業性因素。

余學致說，若是民眾發覺最近工作、做家事或騎摩托車時容易手麻、刺痛、知覺異常，甚至無力等症狀，或是最近在半夜因手麻、刺痛而醒過來，就可能是腕隧道症候群的症狀，建議儘快找復健科醫師診治。

余學致說，透過門診超音波，可以快速確認問題，若想要得到較快的緩解，注射治療是個不錯的選擇，建議以超音波導引下注射，可增進注射準確性，增進效果並降低風險。

醫師 復健

延伸閱讀

跑步知識／何謂「放鬆用力」?

裸上身塗滿金粉好吸睛！凱莉珍娜歡慶24歲生日推豪奢24k金彩妝　超狂花海堆滿家中

「長腿姐姐」李多熙衣服不好好穿雪白裸肩滑出　辣曬Burberry中空裝腿長到鏡頭塞不下

光靠防曬油沒用！他秀手腕「整塊全黑」照 網友驚：烤焦了嗎？

相關新聞

影／台灣首對跨國同性伴侶 登記結婚

台灣籍與澳門籍跨國同性伴侶信奇與阿古要求結婚登記一案，經台北高等行政法院於今年5月6日宣判全面勝訴，法院命台北市中正戶政...

調節豬價肉品市場明天休市 豬農要求尊重拍賣市場機制

民俗鬼月中元節將近，普度祭拜需求豬肉高峰，毛豬批發價站上歷史新高，為調節高漲豬價，農委會畜牧處與產業團體協調，再度要求全...

台灣處在高壓邊緣 吳德榮：午後常有強對流發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周四太平洋高壓逐日雖略有強弱變化，但台灣...

撕「花瓶」標籤 「台灣隊長」壯壯25歲存出第一桶金

隨著社會氛圍的改變，性別平等已是普世價值。女性意識逐漸抬頭，舊有的性別刻板印象與父權社會思想，開始面臨淘汰與沒落

被算成夏月電價 電費帳單貴爆

配合政院紓困四點零方案，台電六、七月取消夏月電價，不料近日有不少民眾陸續收到六至七月電費帳單，卻依舊「貴桑桑」，甚至還有...

農損5.15億 嘉義最慘 木瓜最傷

連續豪雨過後，中南部延遲性災害顯現，根據農委會統計，截至昨傍晚為止，災損已超過五點一五億元，其中嘉義縣一億二五三二萬元最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。