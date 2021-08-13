手麻刺痛拿不穩摔破碗 婦腕隧道症候群上身

苗栗縣卓蘭鎮50多歲張姓婦人因為手麻刺痛，數月來睡不好，加上平常煮菜、洗碗及打掃，過度使用手腕關節，症狀日益嚴重明顯，直到她因為手拿不穩、不小心摔破碗，才驚覺事態嚴重趕緊就醫，經檢查診斷為「腕隧道症候群」引發的手麻與無力，醫師為她進行注射治療，症狀已明顯改善。

豐原醫院復健科醫師余學致表示，腕隧道症候群好發於女性，女性盛行率約5%至10%，男性盛行率約1至6%，常發生在工作時需重複手腕動作的人身上，除了職業性因素之外，還有肥胖、糖尿病、甲狀腺功能低下、自體免疫性疾病、過去曾有手部手術、過去曾有腕隧道症候群與女性停經後等非職業性因素。

余學致說，若是民眾發覺最近工作、做家事或騎摩托車時容易手麻、刺痛、知覺異常，甚至無力等症狀，或是最近在半夜因手麻、刺痛而醒過來，就可能是腕隧道症候群的症狀，建議儘快找復健科醫師診治。

余學致說，透過門診超音波，可以快速確認問題，若想要得到較快的緩解，注射治療是個不錯的選擇，建議以超音波導引下注射，可增進注射準確性，增進效果並降低風險。