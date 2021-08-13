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中暑不只是「太陽咬人」 高溫環境工作當心送命

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
阮綜合醫院急診室主任連守揚提醒，有民眾慣於使用湯匙等物幫中暑病刮痧，其實並不適宜，最好需請教中醫專業。圖／阮綜合醫院提供
阮綜合醫院急診室主任連守揚提醒，有民眾慣於使用湯匙等物幫中暑病刮痧，其實並不適宜，最好需請教中醫專業。圖／阮綜合醫院提供

高雄52歲蔡姓工人日前過了下班時間還沒走出廠房打卡，同事前往探看，發現他昏倒在地不停抽搐，馬上送醫急救，可惜雖救回性命，腦部卻受損，肢體協調性及發音都受影響，往後需由專人照護，醫師提醒，民眾在高溫環境下工作，也別輕忽中暑的可能。

蔡先生工作的廠區有鍋爐，環境悶熱，他因過了下班時間還沒打卡，被熱心同事發現昏迷倒地送醫，阮綜合醫院急診室主任連守揚替他檢查發現，他體溫高達42度，呼吸心跳急促，出現癲癇、橫紋肌溶解、急性腎衰竭、血尿、肝功能異常、上消化道出血等中暑症狀。

「中暑不一定是直接曝曬在太陽下」，連守揚說，在高溫悶熱環境如果一直流汗，就可能出現體溫偏高、頭暈、頭痛等熱衰竭情形，這就是中暑的前兆。如果已經頭昏、口渴、手腳無力，來不及離開高溫悶熱環境、補充水分並休息，接著就會走不動、躁動不安，這就是「中暑」，最糟的是一旦高燒不退，就會有神智不清、譫妄、癲癇等更嚴重症狀，甚至引發多發性器官衰竭，進而死亡。

連守揚說，夏季容易中暑的高危險群包括熱調適能力較差的孩童、散熱調節不良的老年人、中風、新陳代謝疾病患者；以及另長時間在戶外與高溫環境工作的人，也務必多喝水並適當休息。

因此從事戶外活動時要避免直接曝曬在陽光下，豔陽下活動愈劇烈，新陳代謝愈快，體溫就越高，建議民眾除找遮蔽物遮陽，減少皮膚的輻射吸熱效應，降低體感溫度外，每活動15至30分鐘，就應找遮陽處適當休息。而在通風不良的高溫廠房工作者 ，須適時換手、換班，並趁休息空檔降溫通風，補充水份。

但他也提醒，有些民眾疑似中暑時，會慣於拿小碟子、磁湯匙「刮痧」，但這樣的調理行為其實有禁忌，最好先詢問中醫等專業為宜。

中暑 高溫

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