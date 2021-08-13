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調節豬價肉品市場明天休市 豬農要求尊重拍賣市場機制

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
民俗中元節將近，普度祭拜需求豬肉高峰，毛豬批發價站上歷史新高，為調節高漲豬價，農委會畜牧處再度要求全台肉品市場明天休市1天，圖為嘉縣肉品品市場待拍賣毛豬。記者魯永明／攝影
民俗中元節將近，普度祭拜需求豬肉高峰，毛豬批發價站上歷史新高，為調節高漲豬價，農委會畜牧處再度要求全台肉品市場明天休市1天，圖為嘉縣肉品品市場待拍賣毛豬。記者魯永明／攝影

民俗鬼月中元節將近，普度祭拜需求豬肉高峰，毛豬批發價站上歷史新高，為調節高漲豬價農委會畜牧處與產業團體協調，再度要求全台肉品市場明天周末休市1天，嘉義縣選出的全國養豬協會理事林秋桂不贊成農委會用休市手段，干預市場；嘉義縣肉品市場主任葉榮富也不認同。

林秋桂說，天熱，豬食量少，豬源少，加上全球新冠肺炎疫情，運費漲，進口黃豆、玉米價格不斷攀升，加重養豬成本負擔，防疫，民眾大多在家料理煮食，冷凍豬肉加工需求增加，豬肉需求多，豬源供給少，拍賣價上漲，毛豬拍賣上漲，豬農利潤並不多，農委會應尊重拍賣市場機制。

葉榮富說，上月已經多增加1天休市，明天又要增加1天休市，豬價不會因此下跌，還可能攀升，農曆7月，各地天天有普度，不是只有中元節這天，這個季節是需求豬肉高峰，豬源少豬價漲，豬價秋節過後就會緩和，明天休市，加上周日休市，承銷商無法進場買豬，家庭主婦買不到溫體豬肉抱怨。

農委會畜牧處說，豬隻半夜屠宰，隔天送傳統市場銷售，與產業團體取得共識，因應消費及中元需求，肉品市場本周多休市1天，也就是六、日休市 (周日原本就休市)，消費地傳統市場周日、周一沒有豬肉供應，但仍可到超市賣場採購冷藏冷凍豬肉。

中央畜產會統計，10日毛豬每公斤平均批發價87.13元，前1個交易日87.93元，幾乎要衝破88元，再創歷史新高，產業界推估，依照現在供需狀況，中元節後豬價是否能趨緩仍待觀察。

豬價 農委會

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