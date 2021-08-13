台鐵郵輪式列車9月3日回歸！11行程搶先看 限時折520元

郵輪式列車要來了！易遊網說，旅客期待已久的郵輪式列車將於9月3日正式重啟，今天搶先公開9到11月共九梯、11支行程開賣資訊，並祭出每人現折520元的限時優惠，凡於8月25日前購買11月20日前出發的任一行程皆可折抵。

台鐵郵輪式列車110-114年度的經營權招標案，今年5月公布遴選結果，再度由易遊網得標。易遊網說，深度結合鐵道文化與在地玩點的郵輪式列車，主打停靠各地特色車站或是秘境小站，以及搭配列車慢行的規畫，讓旅客體驗玩法獨具一格的火車之旅。

易遊網說，隨著本土疫情逐漸穩定，郵輪式列車將於9月3日正式重啟，由於防疫考量，目前每節車廂將降載至5成，每梯席位有限，未來也會視政策放寬程度進行調整。

易遊網說，迎接金針花盛開季節，9月推出四支行程，帶旅客前往花蓮赤科山，欣賞閃耀動人的黃金花海，包含有9月3日中部出發的「花蓮赤科山金針花海‧採文旦‧池上單車三天」和「花蓮赤科山金針花海‧採文旦‧兆豐農場三天」，以及9月11日北部出發的「花蓮赤科山金針花海‧金剛大道‧大石鼻山兩天」和「花蓮赤科山金針花海‧鳳林小鎮輕鬆選兩天」。

再搭配花東特色景點和玩學體驗，感受東台灣的山海之美和在地文化，每人售價6900元起，即日起可預訂。報名任一金針花主題行程，贈送專營花東縱谷農特產品品牌「花東宏宣」的赤科山針美亮白面膜1片。

易遊網說，若想鎖定連假出遊，中秋連假由北部出發的「探訪台鐵四極點‧農遊鹿野‧鐵道環島四天」，帶旅客一次解鎖台灣四極點車站海科館站、石城站、枋山站、台南站，並遊覽有台版亞馬遜河之稱的「四草綠色隧道」，以及自選採果或採茶的農遊體驗等行程，從北向東再一路玩到南部，暢遊四天每人1萬7200元起。

而雙十連假則有北部出發的「台東海岸漫遊‧龜山登繞島三天」，將安排花蓮特色小站巡禮包括鳳林站、東里站、瑞源站、林榮新光站，以及季節限定的龜山島登繞島體驗，並入住可遠眺龜山島的新開幕飯店「蘭陽烏石港海景酒店」，每人1萬2850元起。

易遊網說，配合指揮中心防疫政策，並考量旅客健康安全為首要原則，郵輪式列車將降載至5成，每節車廂最多26名旅客，並採梅花座配位，確保每位旅客保持安全距離。每團人數上限50人，地接交通將加派車輛，每車不超過20人，未來也會依照指揮中心規定隨時進行滾動調整。

易遊網說，由於防疫考量，郵輪式列車可售席次大幅縮減，喜愛深度鐵道旅行的民眾，建議即早預訂，以免向隅。欲了解更多郵輪式列車行程內容，歡迎至台鐵網站或易遊網官網查詢。