罕見！大陸東岸滯留鋒像極梅雨鋒 彭啟明指因它不易接近台灣

最近的天氣都很像，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，太平洋高壓回到原本應該這個時節該有的位置，不過不是太強，台灣在其勢力邊緣，高壓抑制不住午後熱對流發展，上午大多數地方都很晴朗，午後各地靠山區都很容易有熱對流發展，也延伸到平地。

彭啟明說，中南部靠沿海區域，則因為海陸風環流和偏南風交會所發展的陣雨也有發展。近期的天氣都很類似，可能會維持到7-10天，每天的天氣和昨天都很類似。

「高壓勢力不強，也讓中午的高溫拉不上去」，彭啟明說，各地中午高溫才31-34度，雖然白天溫度上升快，但隨後午後熱對流發展起來，溫度又上不去，和去年同時期相比，高壓在台灣附近盤據，非常的高溫炎熱，有很大的差距，相對之下，到目前為止中午極端高溫，超過35度或是36-39度的天數，顯著減少。

他說，而越過換日線的低壓，目前仍在發展中，未來在太平洋高壓南緣一路向西移動，說會不會接近到台灣還太早，也是下周末的事，現在還沒有太早必須要討論的必要性。

彭啟明表示，在中國大陸東岸有一波滯留鋒面發展中，如果不說現在是8月中，非常像是典型5、6月梅雨鋒面的特徵，的確是比較少見。

他說，主要是太平洋高壓西伸過來，原來西南風暖濕的水氣往內陸北抬，配合上北方開始有些冷空氣南下交會所產生，的確是非常像是6、7月東亞的梅雨鋒面特徵，只不過這時候高壓勢力仍強，鋒面較不易南下接近台灣，不然對台灣而言的確是非常特殊的天氣現象，而中國東岸將受到這波鋒面影響，預期雨勢還不小。