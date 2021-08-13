台灣處在高壓邊緣 吳德榮：午後常有強對流發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周四太平洋高壓逐日雖略有強弱變化，但台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定。

他說，太平洋高壓邊緣的沉降作用不足以抑制不穩定度的釋放，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。

清晨陸風環流偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率；背風面北部、東半部上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬。今天高溫約可達35、36度；北部約在24至36度，中部23至35度，南部23至34度，東部23至36度。

吳德榮說，美國系集(GEFS)模式模擬熱帶低壓的路徑，大致向西前進，但行經東經145度關島附近，路徑開始分歧，通過東經130度後，南北分散程度已超過1000公里；最北向日本九州、最南經過呂宋島。

他說，歐洲系集(ENS)模式，模擬的路徑，大致也是偏西，但模擬的強度差異大，通過東經145度後，能繪出完整路徑的，數量大幅減少；皆顯示出此熱帶低壓的10天模擬不確定性太大，進一步討論其對台威脅還太早，還需繼續觀察。