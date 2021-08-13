快訊

德BNT疫苗原廠：手續完成就交貨台灣

台灣處在高壓邊緣 吳德榮：午後常有強對流發展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣處在高壓邊緣 吳德榮：午後常有強對流發展

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
各地天氣。圖／取自氣象局網站
各地天氣。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周四太平洋高壓逐日雖略有強弱變化，但台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定。

他說，太平洋高壓邊緣的沉降作用不足以抑制不穩定度的釋放，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。

清晨陸風環流偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率；背風面北部、東半部上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬。今天高溫約可達35、36度；北部約在24至36度，中部23至35度，南部23至34度，東部23至36度。

吳德榮說，美國系集(GEFS)模式模擬熱帶低壓的路徑，大致向西前進，但行經東經145度關島附近，路徑開始分歧，通過東經130度後，南北分散程度已超過1000公里；最北向日本九州、最南經過呂宋島。

他說，歐洲系集(ENS)模式，模擬的路徑，大致也是偏西，但模擬的強度差異大，通過東經145度後，能繪出完整路徑的，數量大幅減少；皆顯示出此熱帶低壓的10天模擬不確定性太大，進一步討論其對台威脅還太早，還需繼續觀察。

吳德榮 紫外線 防曬

延伸閱讀

午後持續有雷雨 吳德榮：慎防劇烈天氣

盧碧颱風「復活」逐漸遠離 吳德榮：仍有西南季風影響

西南季風持續至下周日 吳德榮指這天西南季風才減弱

慎防致災降雨！ 吳德榮預期劇烈天氣持續到8月9日

相關新聞

被算成夏月電價 電費帳單貴爆

配合政院紓困四點零方案，台電六、七月取消夏月電價，不料近日有不少民眾陸續收到六至七月電費帳單，卻依舊「貴桑桑」，甚至還有...

農損5.15億 嘉義最慘 木瓜最傷

連續豪雨過後，中南部延遲性災害顯現，根據農委會統計，截至昨傍晚為止，災損已超過五點一五億元，其中嘉義縣一億二五三二萬元最...

錯過英仙座 12月還有雙子座流星雨

最受歡迎的英仙座流星雨極大期昨晚登場，台北市立天文館、東部海岸國家風景管理處等單位都紛紛在陽明山、台東都歷等地架設暗空攝...

6、7月電費帳單暴增？ 兩招檢查台電是否算錯價

民眾在8月初陸續收到今年6到7月電費帳單，許多網友討論「怎麼會多那麼多」、「電價是不是偷偷漲」，台電表示，絕無偷偷漲價，...

九把刀岳母主動脈剝離致死？ 醫師：症狀有落差

作家九把刀的岳母打完AZ疫苗後4天不適，出現背部至頸部劇烈抽痛，合併嘔吐症狀，送醫後依然無法挽回一命。法醫高大成今天認為...

罕見！大陸東岸滯留鋒像極梅雨鋒 彭啟明指因它不易接近台灣

最近的天氣都很像，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，太平洋高壓回到原本應該這個時節該有的位置，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。