HAPPY GO「陪你疫起走」 攜手4大公益團體挺醫護表謝意

疫情之下，公益團體運作也受到不小衝擊，所幸在全台齊心防疫下，近日民眾已逐漸恢復常態。HAPPY GO發起「Stay together陪你疫起走」公益活動，邀請包括喜憨兒基金會、唐氏症基金會、伊甸基金會和聯合勸募協會的一群小小藝術家共同創作，不僅傳達對勇敢堅持守護全台的第一線醫療人員的真摯感謝，也期待透過孩童純真的視角用藝術溫暖全台，向社會傳達正向的力量，呼籲大家「Stay together」，全民齊心團結一起挺過這場長期戰「疫」。活動於12日由HAPPY GO與4大公益團體前往亞東醫院親手致贈4幅畫作給醫護人員代表揭開序幕，所有創作同步於線上藝廊展出，邀請全民透過HAPPY GO App前往欣賞。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，全台疫情從5月中旬緊急宣布進入三級警戒，第一線的醫護人員扛起防疫重任堅守崗位，身心的挑戰都非常艱鉅，近日的疫情逐步趨緩，隧道盡頭已現微光，但疫情尚未結束，仍有賴全民齊心抗疫。因此，HAPPY GO希望透過活動持續將善意和正能量傳達到台灣每一處角落，互相支持度過疫情挑戰。

疫情期間，亞東醫院寫下多項紀錄，包括在短短十二天開出58床專責ICU，承擔全台11%的重症收治數，以及醫療團隊專業的篩檢量能，多次支援前線，協助集中檢疫所甚至環南市場和新北果菜市場等地PCR篩檢和快篩工作等。HAPPY GO今日邀集中華社會福利聯合勸募協會、財團法人中華民國唐氏症基金會、伊甸社會福利基金會與喜憨兒基金會代表們，一起前往亞東紀念醫院贈畫，由醫療副院長彭渝森代表接受。公益團體也帶來自家的愛心餐盒給醫護人員，希望手作的點心能傳達給長期辛苦抗疫的第一線人員最貼心的支持。

除了致贈實體畫作給醫護人員加油打氣外，HAPPY GO「Stay together陪你疫起走」也同步策劃線上藝廊，蒐羅12幅主題作品，藉由油畫、塗鴉、拼貼等不同創作類型，小小藝術家的作品充滿童趣，有將醫護人員描繪成身穿防護衣、手拿針筒的星際醫護戰隊，勇敢肩負對抗邪惡病毒、保護地球的使命，也有以清雅脫俗的百合花象徵醫護人員肩負使命、不眠不休的無私付出，和祥和白鴿展翅，以期待疫情過後的浴火重生等創作。從每一幅的創作中發現，這群小小藝術家純淨的雙眼依舊看見世界的美好，單純善良的心不因疫情影響而改變；透過線上藝廊的方式公開展出孩子們的作品，亦是對他們最大的鼓勵和肯定。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳指出，今年疫情對各產業影響甚鉅，仰賴募款的公益團體更是首當其衝，不僅弱勢家庭經濟來源中斷，倉促停課讓許多身心障礙孩童的學習中輟。透過這個活動，期待社會大眾能一同關懷弱勢孩童，邀請全台千萬卡友透過HAPPY GO App參與，欣賞畫作之餘，每幅畫作皆提供捐贈HAPPY GO點數、捐款的功能，也可透過HAPPY GO App將雲端發票捐贈給公益團體。