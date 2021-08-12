連39摃！今晚威力彩頭獎摃龜 下周一上看17.5億

威力彩連摃38期後，今晚威力彩頭獎上衝15億元，因為是今年以來單注最高獎金，彩券行老闆表示，從白天開始買氣就很旺，甚至有附近公司員工集資包牌。但台彩表示，今晚威力彩頭獎仍然沒有開出，創下連39摃記錄，預估下周一開獎的威力彩頭獎上看17.5億元，續創今年單注最高獎金。

台彩表示，威力彩今晚頭獎未開出，創下連39摃紀錄，連摃期數為2007年(第三屆)以來排名第5，下期、8月16日開獎的威力彩，預估銷售8億元，頭獎累積金額預估上看17.5億元。如有幸運民眾一注獨得，單注獎金為今年最高，也是2007年(第三屆)以來第5高、2014年(第四屆)以來第4高。

威力彩第110064期今晚開獎，第一區中獎號碼為28、32、36、10、22、34，第二區中獎號碼為01號。實際中獎獎號以台彩公布為準。